Dúbravka bol len náhradník. Burnley obralo o body tím, ktorý bojuje o Ligu majstrov

Momentka zo zápasu Burnley - Aston Villa (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|10. máj 2026 o 17:31
Slováka nahradil v bráne Nemec.

Futbalisti FC Burnley remizovali v nedeľnom dueli 36. kola Premier League s Aston Villou 2:2.

Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka bol tentokrát v pozícii náhradníka a šancu dostal nemecký gólman Max Weiss.

Už zostupujúce Burnley je predposledné, piata Aston Villa ešte stále nemá istú miestenku v Lige majstrov.

„The Villans“ museli na ihrisku Burnley od 8. minúty doháňať jednogólové manko. Pred polčasom vyrovnal Ross Barkley a po zmene strán hostia viedli zásluhou Ollieho Watkinsa.

Dúbravkov spoluhráč Zian Flemming odpovedal hneď po troch minútach a ešte pred hodinou hry tak rozhodol o osude stretnutia.

Záver sezóny bude z pohľadu miesteniek v európskych pohárových súťažiach ešte zaujímavý. Do Ligy majstrov sa stále môže prebojovať šesť najlepších.

Avšak stane sa tak len v prípade, ak Villa zvládne finále Európskej ligy proti Freiburgu (20. mája) a zostane na piatom mieste. Z takéhoto scenára by aktuálne profitoval Bournemouth, na ktorý majú zverenci Unaia Emeryho štvorbodový náskok.

O ďalšie miesta v Európskej či Konferenčnej lige stále bojujú Brighton, Brentford, Chelsea a aj Everton. „Karamelky“ v nedeľu dvakrát prišli o vedenie a napokon remizovali na pôde Crystal Palace 2:2.

Nottingham odvrátil ukončenie série bez prehry vďaka Elliotovi Andersenovi. Anglický stredopoliar vyrovnal v 88. minúte proti Newcastlu na konečných 1:1. Nottingham prehral v lige naposledy na začiatku marca, no ešte stále nemá istotu zotrvania v súťaži.

Premier League - 36. kolo:

Crystal Palace - FC Everton 2:2 (1:1)

Góly: 34. Sarr, 77. Mateta - 6. Tarkowski, 47. Beto

FC Burnley - Aston Villa 2:2 (1:1)

Góly: 8. Anthony, 59. Flemming - 42. Barkley, 56. Watkins

/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý duel/

Nottingham Forest - Newcastle United 1:1 (0:0)

Góly: 88. Anderson - 74. Barnes

Tabuľka Premier League

