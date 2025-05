Kmotrík spomínal veľké mená, Weiss sa pýtal novinárov: Ktorých? Poraďte mi

BRATISLAVA. „Tu si človek ťažko oddýchne, lebo roboty je tu stále. Od nového týždňa musíme naháňať káder. O pár týždňov sa začína nová sezóna, ktorá bude ešte ťažšia, ako táto. Zopakovať úspechy je ťažké. Každý berie Slovan tak, že Weissovi je pri Kmotríkovcoch ľahko. Stále však musíte vyhrávať tituly a zarábať peniaze,“ opisoval tréner Vladimír Weiss. So Slovanom získal už piaty titul za sebou, ešte predtým dvakrát triumfoval s Petržalkou.

„Najväčším našim víťazstvom, aj mojim osobným, sú diváci. Na Slovan posledné roky nikdy toľko ľudí nechodilo a sme radi, že sme na tento krásny štadión pritiahli rodiny s deťmi. Fantasticky fandia. To je jeden z faktorov nášho úspechu,“ dodal Weiss.

Posledný zápas sezóny (Slovan zdolal Košice 1:0) sledovalo na Tehelnom poli viac ako 14 – tisíc ľudí. Weiss dostal otázku, že ktoré mená by do tímu rád získal. Nahraditeľný? To je fráza „Chcem Yamala na krídlo, chcem, Lewandowského do útoku,“ žartoval šéf realizačného tímu. Lewandowski má už pokročilý vek, tridsaťsedem. „Veď my máme všetkých starých (smiech). Ale vážne, v kádri bude veľa obmien,“ dodal Weiss.

Slovan už opustili Juraj Kucka, Lukáš Pauschek, Idjessi Metsoko a Siemen Voet. „Štyria hráči sa už lúčili a bude ich viac, niektorým sa končia zmluvy. Čakajú nás rokovania aj so skúsenými hráčmi, či je to Vlado (Weiss - jeho syn, pozn. red.) alebo ďalší,“ pokračoval Weiss. Ťažko sa vyrovnáva s odchodom Juraja Kucku. „Každý je nahraditeľný, to je taká fráza. Ja to tak nevnímam. Áno, aj Messi odišiel a Barcelona našla Yamala. Je to futbalový život, ale takí hráči sú ťažko nahraditeľní na ihrisku i v kabíne, kde bol Kuco moja pravá ruka. Typologicky ho nahradiť, to bude ťažké. Máme Ibrahima, ktorý je výborný futbalista, ale ešte sa musí veľa naučiť, aby sa dostal na úroveň Juraja. Musí nabrať skúsenosti, ale má veľký talent,“ opisoval Weiss.

Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava) si preberá cenu v kategórii Najlepší tréner počas slávnostného vyhlásenia Jedenástky sezóny Niké ligy 2024/2025 (Autor: TASR)

Poraďte mi. Ktorí? Ako reálne vidí, že do Slovana prídu elitní reprezentanti? „Poraďte mi. Ktorí?,“ pýtal sa novinárov Weiss. Ako keby tomu neveril. Spomínali sa mená ako Lukáš Haraslín, Ivan Schranz, či český stredopoliar a kapitán Plzne Lukáš Kalvach. „Spomínať sa môže. Robí sa na všetkom. Uvidíme, ako budeme finančne silní a čo si budeme môcť dovoliť. Čo povie Ivan (Kmotrík st., pozn. red.) ako majiteľ, on drží mešec. Náklady na klub sú veľké, musíme to rešpektovať. Ja od neho nepýtam milióny na prestupy, nikdy som to ani nerobil,“ ozrejmil Weiss svoju prestupovú politiku.

„Vždy sme našli hráčov, ktorí boli dobrí a relatívne lacní. Alebo voľní hráči, ako kedysi Čakvetadze i ďalší. Teraz sme museli vynaložiť prostriedky na Ibrahima, ale hráči, ktorí tu odviedli kus roboty ako Kuco, Guram Kašia alebo Vlado prišli ako voľní hráči. Vrátili sa domov, alebo za mnou,“ dodal. „Iste, majú aj výplaty, ktoré sú adekvátne ich výkonnosti a kvalite, preto máme taký veľký rozpočet. To, že sú v Slovane si vážia a odvádzajú takú robotu,“ verí Weiss. Aj v Európe nevídané Slovan má dvoch najlepších strelcov súťaže. Tigran Barseghyan a Dávid Strelec dali zhodne po dvadsať gólov. „Mali sme fantastický útok. S Robom Makom dala trojica spolu päťdesiat gólov, čo je aj v Európe možno nevídané," pochválil sa Weiss. Pripomenul, že má ofenzívnych hráčov, ktorí neradi bránia. „Ostatní sa musia prispôsobiť Strelcovi, Barseghyanovi, či Toličovi. Potrebujeme to dobre vyskladať, aby sme boli vybalansovaní vzadu aj vpredu,“ vysvetľoval Weiss a naznačil ďalšie plány. „Keď sa nám podarilo to, čo počas tejto sezóny, tak je možné všetko. Nehovorím, že to musíme zopakovať, ale aby sme sa tomu priblížili. Chceme prejsť cez 2. predkolo Ligy majstrov, tým pádom máte zabezpečenú ligovú fázu minimálne v Konferenčnej lige.“

Vybudovať akadémiu Slovan má vždy najvyššie ciele. „Musí hrať poháre, ľudia si na to zvykli. Na dobré sa zvyká ľahko. Chceme, aby boli na nás opäť ľudia hrdí, aby vládla spokojnosť aj v klube a hráči mali motiváciu. To bude z môjho pohľadu najťažšie, ak tu zostanem,“ tvrdil Weiss. Jeho tím vyhral súťaž s obrovským náskokom, druhá Žilina zaostala až o osemnásť bodov.