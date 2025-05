Tisíce slovanistov vtrhli na trávnik. Rozhodca radšej rýchlo odpískal a utekal

„Všetci mi tlieskali a vtedy to na mňa doľahlo. Úžasné, nič viac som si nemohol želať. Krásne oslavy. Je to pre mňa nezabudnuteľný deň,“ tešil sa Kucka.

Jeden z najlepších hráčov v dejinách samostatnosti v zápase proti Košiciam definitívne ukončil kariéru. Vo veku 38 rokov. Zo zdravotných dôvodov. „Hral som pod práškami, ale nezaberalo to príliš. Trápil som sa, ale chcel som to vydržať,“ priznal veterán.

Dvaja najlepší strelci

„Frajeri (SBS - kári, pozn. red.) tam už od 88. minúte dávali pri čiare zábrany,“ dodal s úsmevom Skuhravý.

„To sú presne frajeri, ktorí nevedia, čo je futbal. To sú boxeri. Dávali tam zábrany za čiaru, dva metre do ihriska a ešte nebol ani koniec. Čudoval sa, keď som mu povedal, aby to dal preč. Bola to sranda. Dnes som sa ozaj pobavil,“ usmieval sa Skuhravý.