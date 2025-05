Slovan vie dať za eso milióny. Asi budú padať na Slovensku rekordy, tvrdí Kmotrík

Úžasná sezóna, priniesli sme Ligu majstrov. Je to záväzok, aby sme pracovali ešte lepšie, aby sme tu Ligu majstrov mohli mať častejšie. Videli sme, čo to zo Slovenskom robilo. Ako to zmenilo pohľad na Slovan. Kamkoľvek dnes prídeme, je iná odozva ako v minulosti.

Do tímu by chcel priniesť jedného z najlepších slovenských reprezentantov.

Aspoň toľko divákov by malo chodiť na každý nás domáci zápas. Potom môžeme robiť veľký futbal. Dnes sme si to vyskúšali. Ak na tomto budeme stavať, tak môžeme tvoriť veľké veci.

Treba to rozumne vyskladať, aby sa stihli zaklimatizovať a dobre zapadnúť. Tých zmien bude veľa. Nebude to jednoduché. Ja však mám rád výzvy. Pracujeme na tom už niekoľko mesiacov. Nemôžem však povedať, že náš čaká iba prestavbová sezóna.

Vždy sú obavy. Na Slovensku sme sa dobre navnadili, hrali sme Ligu majstrov. Ak by som povedal, že nás cieľ je Konferenčná liga, tak by som asi zožal veľkú kritiku. Potrebuje zložiť konkurencieschopné mužstvo, na to potrebujeme priniesť kvalitných hráčov.

Nie sme v takom štádiu, aby som to mohol konkretizovať. Hľadáme silného partnera, ktorý by nám pomohol posunúť sa ešte vyššie. Všetci napredujeme. Ja si uvedomujem, že kde sa dnes nachádzame a čo potrebujeme.

V médiách sa špekuluje o investorovi z arabského sveta, spomína sa aj americká spoločnosť Gamechanger 20 Ltd so sídlom vo Veľkej Británii. Môžete byť konkrétnejší?

My sme otvorení nájsť stabilného a dobrého partnera, ktorý by nám pomohol a mal rovnaké ciele a vízie. Nič však nie je tak ďaleko, aby sa zajtra malo niečo diať. Záujem o klub je z viacerých strán a diskusie prebiehajú.

Iste. Je to alternatíva. Ak to bude dávať hlavu a pätu, tak sa tomu nebránime. Máloktorý klub vlastní jedna osoba, rodina, či jedna spoločnosť.

My sme pracovali a mali sme dostatok času na to, aby sme sa pripravili. Náš skauting pracoval veľmi dobre a dúfam, že sa nám podarí veci dotiahnuť podľa predstáv. Veríme, že sa nám podarí zložiť tím tak, ako sme si to vysnívali.

Ťažko povedať, že koho udržíme. Záujem je stále rovnaký. Či už je to Dávid Strelec, Dominik Takáč a Nino Marcelli. To sú naše tri klenoty.

Ako možné posily sa spomínajú mená ako Lukáš Haraslín, Ivan Schranz, či kapitán a stredopoliar Plzne Lukáš Kalvach. Nakoľko je to reálne?

To sú všetko spojené nádoby. Uvidíme, ako budeme silní. Sú to pre nás zaujímavé mená. Ak by som povedal, že pre nás nie je Haraslín zaujímavý, tak by som bol blázon. Je to náš odchovanec. Je vo veku, že by sa mohol vrátiť domov.

Myslím, že sme preňho atraktívnou voľbou. Vieme, ako to dopadlo v Sparte. Nemajú ľahké obdobie. Myslím, že záujem by bol zo strany hráča i od nás. Ak to bude reálne, tak to bude veľmi náročný prestup, lebo sa nebavíme o malých sumách.

Bude záležať aj od toho, že kto odíde a akých partnerov budeme mať. Je ešte veľmi ďaleko od toho, aby som mohol povedať, že s niekým z týchto mien konkrétne rokujeme.

Skúste povedať meno jedného hráča, ktorého by ste tu chceli ozaj mať. Kto by to bol?

Haraslína.