ONLINE: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina dnes, Slovnaft Cup LIVE (2. kolo)

NITRA. Futbalisti TJ Spartak Vysoká nad Kysucou a MŠK Žilina hrajú dnes zápas 2. kola Slovnaft Cupu.
Duel hostí futbalový štadión vo Vysokej nad Kysucou.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: TJ Spartak Vysoká nad Kysucou - MŠK Žilina (futbal, Slovnaft Cup, 2. kolo, výsledky, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
27.08.2025 o 17:00
Vysoká nad Kysucou
0:1
(0:1)
9' minúta
Prebiehajúci
Žilina
Prehľad
Góly: 2. Kóša. Rozhodca: Očenáš – Hrobárik, Kolesnáč.
Prenos
9
Jančík poslal nebezpečný center v snahe prekvapiť obranu Žiliny, ale lopta len prešla cez šestnástku.
8
Akciu hostí prerušil ofsajd.
7
Žilina zakladá útok od vlastnej brány.
6
Hranica zrazil prvý strelecký pokus a Vysoká nad Kysucou bude mať k dispozícii rohový kop.
5
Žilina prichádza o loptu a útok prvýkrát zakladajú domáci futbalisti.
2
Žilina dala gól!
FRANTIŠEK KÓŠA získal loptu v strede poľa, posunul sa s ňou dopredu a presnou strelou spoza šestnástky k pravej žrdi otvoril skóre.
FRANTIŠEK KÓŠA získal loptu v strede poľa, posunul sa s ňou dopredu a presnou strelou spoza šestnástky k pravej žrdi otvoril skóre.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou: Kováč – Pavlica M., Korček, Barčák A., Putorík (C), Planeta, Jančík, Novák, Nekoranec, Sýkora, Pavlica J.
Náhradníci: Čerňan, De Avila, Masnica, Bobek, Voštinák, Kovalík, Kubištel, Papajčík, Barčák P.
Tréner: Milan Kupšo
MŠK Žilina: Badžgoň – Adang, Kóša, Minárik, Bari, Hranica, Narimanidze, Pališčák, Prokop, Juliš, Káčer (C)
Náhradníci: Jokl, Kelembet, Baleja, Svoboda, Traore, Kopásek, Faško, Ďatko, Kaša
Tréner: Pavol Staňo
Rozhodca: Očenáš – Hrobárik, Kolesnáč.
MŠK Žilina
Na druhej strane stoja futbalisti MŠK Žilina, tradičný účastník najvyššej slovenskej súťaže. „Šošoni“ sa do zápasu púšťajú v roli jasného favorita a potvrdzuje to aj ich forma v Niké lige. V úvodnom kole remizovali so Skalicou 0:0, následne zdolali Prešov 1:0 aj Michalovce 4:2, jedinú prehru utrpeli s Trenčínom 1:2 a v poslednom kole presvedčivo vyhrali nad Podbrezovou 3:0. Žilina je momentálne na druhom mieste tabuľky, hneď za vedúcim Spartakom Trnava.
TJ Spartak Vysoká nad Kysucou
Futbalisti Vysokej nad Kysucou hrajú túto sezónu v šiestej lige a po troch kolách ešte neprehrali. Najskôr zdolali TJ Kysučan Korňa 3:2, potom získali kontumačnú výhru 3:0 proti TJ Pokrok Stará Bystrica a v poslednom kole remizovali 1:1 s TJ Slovan Podvysoká. V Slovnaft Cupe si v prvom kole nečakane poradili s Radôstkou. Štvrtoligistu zdolali 3:2 a teraz sa tešia na súboj proti veľkému favoritovi.
Príjemný podvečer prajem všetkým priaznivcom dobrého futbalu.
Dnes sa v 2. kole Slovnaft Cupu stretne TJ Spartak Vysoká nad Kysucou so slávnou MŠK Žilina. Zápas sa hrá na domácom ihrisku vo Vysokej nad Kysucou a pre domácich je to historická udalosť, keďže na ich pôdu zavíta účastník Niké ligy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.