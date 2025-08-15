Víťazstvo, ktoré patrí Jotovi. Liverpool vstúpil do sezóny úspešným večerom

Cody Gakpo (vpravo) z Liverpoolu sa teší z gólu
Cody Gakpo (vpravo) z Liverpoolu sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
15. aug 2025 o 23:04
Obhajca titulu doma zdolal Bournemouth.

Premier League - 1. kolo

FC Liverpool - AFC Bournemouth 4:2 (1:0)

Góly: 37. Ekitike, 49. Gakpo, 88. Chiesa, 90.+4. Salah - 64. a 77. Semenyo

LIVERPOOL. Futbalisti Liverpoolu vstúpili do novej sezóny Premier League víťazne. V domácom zápase 1. kola zdolali AFC Bournemouth 4:2.

O úvodný gól nového ročníka najvyššej anglickej súťaže sa postaral Hugo Ekitike, ku ktorému sa v 37. minúte odrazila lopta a sám v šestnástke nezaváhal. Po zmene strán zvýšil na 2:0 Cody Gakpo.

Hostia dokázali nečakane vyrovnať, keď dvakrát zvládli rýchly protiútok. Na konci oboch akcií bol ghanský útočník Antoine Semenyo, ktorého nerozladil ani pravdepodobne rasistický verbálny útok fanúšika, pre ktorý v prvom polčase dočasne prerušili duel.

﻿Víťazný gól dal v 88. minúte Federico Chiesa šesť minút po svojom príchode na ihrisko. V úplnom závere ešte pridal poistku Mohamed Salah

Celý zápas sa niesol v spomienke na zosnulého Dioga Jotu, ktorého si hráči uctili minútou ticha a fanúšikovia mu venovali choreo.

    Cody Gakpo (vpravo) z Liverpoolu sa teší z gólu
    Cody Gakpo (vpravo) z Liverpoolu sa teší z gólu
    Víťazstvo, ktoré patrí Jotovi. Liverpool vstúpil do sezóny úspešným večerom
    dnes 23:04
