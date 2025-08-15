Víťazstvo, ktoré patrí Jotovi. Liverpool vstúpil do sezóny úspešným večerom

Premier League - 1. kolo
FC Liverpool - AFC Bournemouth 4:2 (1:0)
Góly: 37. Ekitike, 49. Gakpo, 88. Chiesa, 90.+4. Salah - 64. a 77. Semenyo
LIVERPOOL. Futbalisti Liverpoolu vstúpili do novej sezóny Premier League víťazne. V domácom zápase 1. kola zdolali AFC Bournemouth 4:2.
O úvodný gól nového ročníka najvyššej anglickej súťaže sa postaral Hugo Ekitike, ku ktorému sa v 37. minúte odrazila lopta a sám v šestnástke nezaváhal. Po zmene strán zvýšil na 2:0 Cody Gakpo.
Hostia dokázali nečakane vyrovnať, keď dvakrát zvládli rýchly protiútok. Na konci oboch akcií bol ghanský útočník Antoine Semenyo, ktorého nerozladil ani pravdepodobne rasistický verbálny útok fanúšika, pre ktorý v prvom polčase dočasne prerušili duel.
Víťazný gól dal v 88. minúte Federico Chiesa šesť minút po svojom príchode na ihrisko. V úplnom závere ešte pridal poistku Mohamed Salah
Celý zápas sa niesol v spomienke na zosnulého Dioga Jotu, ktorého si hráči uctili minútou ticha a fanúšikovia mu venovali choreo.