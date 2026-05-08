Obvinenie v Premier League. Španielsky talent bol suspendovaný kvôli správam dievčaťu

Šiesty celok anglickej ligy Bournemouth dočasne vyradil z tímu obrancu Álexa Jiméneza. Dôvodom podľa médií sú neslušné správy, ktoré španielsky futbalista poslal na sociálnych sieťach 15-ročnej dievčine.
Bournemouth Jiménezovu suspendáciu pre sobotňajšie stretnutie s Fulhamom potvrdil na webe.
"O správach, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, vieme. Ide o vážnu vec a všetko vyšetrujeme, preto Álex nebude s tímom. "
Dvadsaťjedenročný Jiménez je odchovancom Realu Madrid a do Bournemouthu prišiel vlani v septembri na hosťovanie z AC Miláno.
Tento rok vo februári do anglického celku prestúpil a podpísal päťročnú zmluvu.