V Anglicku spoznali hráča sezóny. Po 16 rokoch nosí dres Manchestru United

Portugalský futbalista Bruno Fernandes v drese Manchestru United. (Autor: TASR/AP)
ČTK|9. máj 2026 o 13:20
Kapitán Manchestru United ovládol hlasovanie novinárov.

Kapitán Manchestru United Bruno Fernandes vyhral novinársku anketu o najlepšieho hráča anglickej ligy. Portugalský záložník získal od viac ako 900 hlasujúcich z asociácie Football Writers' Association (FWA) 45 percent hlasov.

Fernandes v tejto sezóne odohral 34 súťažných zápasov za „červených diablov“. Zaznamenal v nich osem gólov a pridal 20 asistencií.

Má výrazný podiel na zlepšených výkonoch klubu, ktorý sa nachádza na tretej priečke tabuľky Premier League a zabezpečil si návrat do Ligy majstrov.

Z hráčov Manchestru United získal toto ocenenie naposledy Wayne Rooney, a to pred 16 rokmi.

Druhé miesto v ankete obsadil záložník Arsenalu Declan Rice, ktorý zaostal o 28 hlasov. Tretí skončil kanonier Manchestru City Erling Haaland.

FWA vyberá hráča sezóny od ročníka 1947/48. Vlani ocenila už po tretíkrát egyptského útočníka Mohameda Salaha z Liverpoolu.

