V Anglicku spoznali hráča sezóny. Po 16 rokoch nosí dres Manchestru United

Kapitán Manchestru United Bruno Fernandes vyhral novinársku anketu o najlepšieho hráča anglickej ligy. Portugalský záložník získal od viac ako 900 hlasujúcich z asociácie Football Writers' Association (FWA) 45 percent hlasov.
Fernandes v tejto sezóne odohral 34 súťažných zápasov za „červených diablov“. Zaznamenal v nich osem gólov a pridal 20 asistencií.
Má výrazný podiel na zlepšených výkonoch klubu, ktorý sa nachádza na tretej priečke tabuľky Premier League a zabezpečil si návrat do Ligy majstrov.
Z hráčov Manchestru United získal toto ocenenie naposledy Wayne Rooney, a to pred 16 rokmi.
Druhé miesto v ankete obsadil záložník Arsenalu Declan Rice, ktorý zaostal o 28 hlasov. Tretí skončil kanonier Manchestru City Erling Haaland.
FWA vyberá hráča sezóny od ročníka 1947/48. Vlani ocenila už po tretíkrát egyptského útočníka Mohameda Salaha z Liverpoolu.