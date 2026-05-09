VIDEO: Výstavný kúsok Liverpoolu nestačil, Chelsea v šlágri ukončila sériu prehier

Momentka zo zápasu Liverpool - Chelsea (Autor: TASR/AP)
TASR|9. máj 2026 o 15:52
Liverpool premrhal možnosť zaistiť si účasť v Lige majstrov.

Futbalisti FC Liverpool remizovali v sobotňajšom šlágri 36. kola anglickej Premier League s FC Chelsea 1:1.

Skóre otvoril už v 6. minúte Ryan Gravenberch, ešte do polčasu sa o vyrovnanie postaral Enzo Fernandez.

„The Reds“ zostali v tabuľke na štvrtom mieste, „The Blues“ ukončili sériu šiestich ligových prehier a sú naďalej na 9. priečke.

Liverpool si mohol v prípade víťazstva zaistiť účasť v Lige majstrov, ale stále je v dobrej pozícii. V nedeľu sa síce môže cez neho dostať piata Aston Villa, no Anglicko má vďaka koeficientu päť miesteniek do najprestížnejšej klubovej súťaže.

VIDEO: Gól Liverpoolu na 1:0

Chelsea pod vedením dočasného trénera Caluma McFarlaneho bude musieť o pohárovú Európu v záverečných dvoch kolách ešte zabojovať.

Na siedme miesto zaručujúce Konferenčnú ligu strácala dva body, siedmy Brentford mal však zápas k dobru.

Premier League - 36. kolo:

FC Liverpool - FC Chelsea 1:1 (1:1)

Góly: 6. Gravenberch - 35. Fernandez

Tabuľka Premier League

Premier League

