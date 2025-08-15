ONLINE: FC Liverpool - AFC Bournemouth dnes, Premier League LIVE (1. kolo)

FC Liverpool vs. AFC Bournemouth: ONLINE prenos z 1. kola Premier League.
FC Liverpool vs. AFC Bournemouth: ONLINE prenos z 1. kola Premier League. (Autor: Sportnet)
Sportnet|15. aug 2025 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z prvého kola Premier League 2025/2026: FC Liverpool - AFC Bournemouth.

LIVERPOOL. Futbalisti FC Liverpool a AFC Bournemouth odohrajú úvodný zápas nového ročníka Premier League 2025/2026.

Zápas hostí legednárny Anfield v Liverpoole.

Domáci tím sa nenaladil na zápas úplne najlepšie. V anglickom superpohári (FA Community Shield) nestačil na londýnsky Crystal Palace, keď zlyhal v penaltovom rozstrele 2:3.

Canal+ Sport
Premier League - piatok 15. augusta
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: FC Liverpool - AFC Bournemouth dnes (Premier League 2025/2026, 1. kolo, piatok, LIVE)

Anglická Premier League  2025/2026
15.08.2025 o 21:00
1. kolo
Liverpool
0:0
(0:0)
7' minúta
Prebiehajúci
Bournemouth
Prehľad
Rozhodca: A. Taylor – Beswick, C. Taylor.
Prenos
7
Od začiatku sa hrá výborný a rýchly futbal. Myslím, že sa dnes máme na čo tešiť. Na štadióne panuje fantastická atmosféra.
5
Saláh predviedol jeho typickú akciu. Loptu si z pravej strany naviedol na stred hranice pokutového územia a prudkou strelou preveril Petroviča v bráne hostí. Liverpool bude zahrávať rohový kop.
3
Zápas začal v slušnom tempe. Gakpo to skúšal po ľavej strane. Prihrávkou našiel Ekitikeho, ktorý to vyskúšal, ale minul bránu.
1
The Reds otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

Liverpool FC: Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Náhradníci: Mamardašvili – Robertson, Gomez, Endō, C. Jones, Elliott, Nyoni, Chiesa.
Tréner: Arne Slot

AFC Bournemouth: Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Brooks, Tavernier, Semenyo – Evanilson.
Náhradníci: W. Dennis – Araujo, Hill, Soler, Billing, Winterburn, Traorè, Kroupi, Rees-Dottin.
Tréner: Andoni Iraola

Rozhodca: A. Taylor – Beswick, C. Taylor.
Vítam Vás pri sledovaní prvého zápasu anglickej Premier league v sezóne 2025/2026 medzi Liverpool FC a AFC Bournemotuh..

Liverpool FC

Zverenci Arneho Slota obhajujú v tejto sezóne majstrovský titul. Do mužstva pribudlo veľké množstvo posíl. Z Bayeru Leverkuson prišli dve veľké mená. Florian Wirtz a Jeremie Frimpong. Práve z kádru dnešného súpera prišiel na ľavý kraj obrany Miloš Kerkez. Z nemeckého Frankfurtu prišiel posilniť útočné rady Hugo Ekitike. Stále sa ešte špekuľuje o príchode Isaka z Newcastle. Uvidíme kto ešte posilní alebo kto naopak z kádru The Reds odíde. Domáci futbalisti majú za sebou aj nevydarený vstup do sezóny. V Community Shield podľahli Crystal Palace. Zápas skončil v riadnej hracej dobre 2:2. Penalty však zvládli lepšie zverenci Olivera Glasnera.

AFC Bournemouth

Hostia sú v dnešnom zápase outsiderom, ale kožu určite lacno nepredajú. Bournemouth prišiel po sezóne o viaceré opory hlavne v zadných radách. V podstate sa im rozpadla celá obrana. Do Realu Madrid odišiel Dan Huijsen. Miloš Kerkez odišiel práve do Liverpoolu. V posledných dňoch opustil káder aj Ilya Zabarnyj, ktorý posilnil parížsky PSG. Hostia sú však odhodlaní dnes aj napriek oslabeniu Liverpool potrápiť. Uvidíme ako to napokon dopadne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Martin Ödegaard
    Martin Ödegaard
    Arteta odmieta kritiku. Kapitán Ödegaard má dôveru kabíny aj trénerov
    dnes 20:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»ONLINE: FC Liverpool - AFC Bournemouth dnes, Premier League LIVE (1. kolo)