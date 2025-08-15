ONLINE: FC Liverpool - AFC Bournemouth dnes, Premier League LIVE (1. kolo)

LIVERPOOL. Futbalisti FC Liverpool a AFC Bournemouth odohrajú úvodný zápas nového ročníka Premier League 2025/2026.
Zápas hostí legednárny Anfield v Liverpoole.
Domáci tím sa nenaladil na zápas úplne najlepšie. V anglickom superpohári (FA Community Shield) nestačil na londýnsky Crystal Palace, keď zlyhal v penaltovom rozstrele 2:3.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: FC Liverpool - AFC Bournemouth dnes (Premier League 2025/2026, 1. kolo, piatok, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
15.08.2025 o 21:00
1. kolo
Liverpool
0:0
(0:0)
7' minúta
Prebiehajúci
Bournemouth
Prehľad
Rozhodca: A. Taylor – Beswick, C. Taylor.
Prenos
7
Od začiatku sa hrá výborný a rýchly futbal. Myslím, že sa dnes máme na čo tešiť. Na štadióne panuje fantastická atmosféra.
5
Saláh predviedol jeho typickú akciu. Loptu si z pravej strany naviedol na stred hranice pokutového územia a prudkou strelou preveril Petroviča v bráne hostí. Liverpool bude zahrávať rohový kop.
3
Zápas začal v slušnom tempe. Gakpo to skúšal po ľavej strane. Prihrávkou našiel Ekitikeho, ktorý to vyskúšal, ale minul bránu.
1
The Reds otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Liverpool FC: Alisson – Frimpong, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Náhradníci: Mamardašvili – Robertson, Gomez, Endō, C. Jones, Elliott, Nyoni, Chiesa.
Tréner: Arne Slot
AFC Bournemouth: Petrović – Smith (C), Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Brooks, Tavernier, Semenyo – Evanilson.
Náhradníci: W. Dennis – Araujo, Hill, Soler, Billing, Winterburn, Traorè, Kroupi, Rees-Dottin.
Tréner: Andoni Iraola
Vítam Vás pri sledovaní prvého zápasu anglickej Premier league v sezóne 2025/2026 medzi Liverpool FC a AFC Bournemotuh..
Liverpool FC
Zverenci Arneho Slota obhajujú v tejto sezóne majstrovský titul. Do mužstva pribudlo veľké množstvo posíl. Z Bayeru Leverkuson prišli dve veľké mená. Florian Wirtz a Jeremie Frimpong. Práve z kádru dnešného súpera prišiel na ľavý kraj obrany Miloš Kerkez. Z nemeckého Frankfurtu prišiel posilniť útočné rady Hugo Ekitike. Stále sa ešte špekuľuje o príchode Isaka z Newcastle. Uvidíme kto ešte posilní alebo kto naopak z kádru The Reds odíde. Domáci futbalisti majú za sebou aj nevydarený vstup do sezóny. V Community Shield podľahli Crystal Palace. Zápas skončil v riadnej hracej dobre 2:2. Penalty však zvládli lepšie zverenci Olivera Glasnera.
AFC Bournemouth
Hostia sú v dnešnom zápase outsiderom, ale kožu určite lacno nepredajú. Bournemouth prišiel po sezóne o viaceré opory hlavne v zadných radách. V podstate sa im rozpadla celá obrana. Do Realu Madrid odišiel Dan Huijsen. Miloš Kerkez odišiel práve do Liverpoolu. V posledných dňoch opustil káder aj Ilya Zabarnyj, ktorý posilnil parížsky PSG. Hostia sú však odhodlaní dnes aj napriek oslabeniu Liverpool potrápiť. Uvidíme ako to napokon dopadne.
Liverpool FC
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.