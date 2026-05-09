Middlesbrough so Strelcom začal boj o Premier League. V prvom zápase góly nepadli

Slovenský futbalista David Strelec v drese Middlesbrough FC. (Autor: REUTERS)
TASR|9. máj 2026 o 15:41
Slovák bol vystriedaný v závere zápasu.

Semifinále play-off Championship o postup do PL

FC Middlesbrough - FC Southampton 0:0

/D. Strelec (Middlesbrough) hral do 79. min/

Futbalisti FC Middlesbrough v zostave so slovenským reprezentantom Davidom Strelcom remizovali v prvom zápase semifinále play-off o postup do anglickej Premier League s FC Southampton 0:0.

Odveta je na programe v utorok 12. mája.

Middlesbrough bol v prvom polčase aktívnejší, nedokázal však nájsť kľúč k prekonaniu defenzívy „svätcov". Strelec sa v 7. minúte dostal k hlavičke, ktorá mierila nad bránku Southamptonu.

V závere úvodného dejstva sa po strele Tommyho Conwaya vyznamenal brankár hostí Daniel Peretz. Najväčšiu šancu Southamptonu nevyužil v 87. minúte po rýchlom brejku Samuel Edozie.

