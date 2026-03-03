Historická chvíľa v českom pohári. Semifinále bude po dlhých rokoch bez pražských veľkoklubov

Futbalisti Slavie Praha a Sparty Praha vypadli už vo štvrťfinále Českého pohára. „Zošívaní“ nestačili v utorňajšom stretnutí na pôde Jablonca na domáci tím, ktorému podľahli po jedenástkovom rozstrele 2:3.
Zápas sa v riadnom hracom čase a predĺžení skončil výsledkom 2:2. Do rozstrelu dospel aj duel medzi Spartou a Mladou Boleslavou.
V ňom ako prvý nepremenil v drese „rudých“ svoj pokus slovenský krídelník Lukáš Haraslín a Sparta prehrala rozstrel 2:4.
V úvode zápasu to nevyzeralo na zakopnutie Slavie, keďže v 6. minúte poslal favorita do vedenia Mubarak Suleiman.
Po zmene strán však vyrovnal Jan Chramosta a vedenie domácim zabezpečil v 80. minúte striedajúci Ebriha Singhateh.
Súčasného lídra najvyššej českej súťaže zachránil v nadstavenom čase gól Youssouphu Mbodjiho, no v rozstrele z 11 m zaváhali hneď traja hráči Slavie.
V tom čase už na ihrisku nebol slovenský útočník Erik Prekop, ktorý figuroval v základnej zostave „zošívaných“ a hral do 78. minúty.
Sparta sa na pôde svojho súpera nedokázala presadiť z hry a duel išiel do predĺženia po bezgólovej remíze.
Slovenský brankár Jakub Surovčík v bránke favorita síce v riadnom hracom čase ani v predĺžení neinkasoval, v rozstrele mu však nepomohli strelci.
Po Haraslínovi zaváhal aj Kaan Kairinen, na opačnej strane naopak premenili domáci hráči všetky štyri pokusy a prekvapivo vyradili Spartu.
Finále tejto súťaže bude bez prítomnosti najväčších českých klubov prvýkrát od roku 2017. Semifinále pohára v Česku bude bez aspoň jedného z týchto dvoch tímov po dlhých 21 rokoch.