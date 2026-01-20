Ružomberok uspel v druhom zápase prípravy. Hetrikom sa blysol útočník

Momentka zo zápasu Ružomberok - Banská Bystrica
Momentka zo zápasu Ružomberok - Banská Bystrica
TASR|20. jan 2026 o 13:50 (aktualizované 20. jan 2026 o 16:08)
V prvom prehral s Ostravou B 2:4.

Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v utorkovom prípravnom zápase Banskú Bystricu 4:1. Troma gólmi sa blysol útočník Adam Tučný.

Účastník Niké ligy odohral druhý zápas v príprave. V prvom v sobotu prehral s Ostravou B 2:4. Ružomberku patrí v tabuľke slovenskej ligy 7. miesto.

Hráči MŠK Žilina dosiahli prvé víťazstvo v zimnej príprave. V rámci sústredenia v SAE si poradili s kazašským tímom FC Jelimaj hladko 4:0.

Gólovo sa presadila nová posila „šošonov“ Argentínčan Nehuen Mendoza, prvý gól v drese MŠK dal aj stopér Michal Svoboda.

prípravné zápasy - 20. január:

MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 (2:0)

Góly: 7., 30. a 65. Tučný, 68. Jackuliak - 58. Hanes

FC Jelimaj Semej - MŠK Žilina 0:4 (0:2)

Góly: 29. Káčer, 32. Iľko, 54. Svoboda, 79. Mendoza

    dnes 13:50
