Ružomberok uspel v druhom zápase prípravy. Hetrikom sa blysol útočník

Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v utorkovom prípravnom zápase Banskú Bystricu 4:1. Troma gólmi sa blysol útočník Adam Tučný.
Účastník Niké ligy odohral druhý zápas v príprave. V prvom v sobotu prehral s Ostravou B 2:4. Ružomberku patrí v tabuľke slovenskej ligy 7. miesto.
Hráči MŠK Žilina dosiahli prvé víťazstvo v zimnej príprave. V rámci sústredenia v SAE si poradili s kazašským tímom FC Jelimaj hladko 4:0.
Gólovo sa presadila nová posila „šošonov“ Argentínčan Nehuen Mendoza, prvý gól v drese MŠK dal aj stopér Michal Svoboda.
prípravné zápasy - 20. január:
MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 (2:0)
Góly: 7., 30. a 65. Tučný, 68. Jackuliak - 58. Hanes
FC Jelimaj Semej - MŠK Žilina 0:4 (0:2)
Góly: 29. Káčer, 32. Iľko, 54. Svoboda, 79. Mendoza