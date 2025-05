Antony si zahrá finále Konferenčnej ligy, vyzve najväčšieho favorita

BRATISLAVA. Futbalisti FC Chelsea postúpili do finále Konferenčnej ligy. Anglický tím sa do záverečného súboja o trofej prebojoval cez Djurgarden IF, keď najskôr uspel na pôde švédskeho tímu 4:1 a v semifinálovej odvete vyhral 1:0.

Ich súperom bude Betis Sevilla. Duel vo Florencii sa skončil v riadnom hracom čase 2:1 pre domácich, no Betis strelil gól v predĺžení.