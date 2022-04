Šesť gólov v Rotterdame. Slavia vyrovnala s Feyenoordom v pridanom čase

BRATISLAVA. Futbalisti Slavie Praha v zostave so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom remizovali v prvom zápase štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy na trávniku Feyenoordu Rotterdam 3:3, hoci dvakrát prehrávali.

Odveta v Edene je na programe 14. apríla.

Lepšie vstúpil do zápasu holandský tím, s ktorým mali "zošívaní" dvakrát do činenia už v skupinovej fáze a ani raz ho nedokázali zdolať. V 10. minúte išli domáci po rohu súpera do rýchleho protiútoku, Sinisterra si zľava naviedol loptu na strelu a pri bližšej žrdi prekvapil brankára Kolářa.