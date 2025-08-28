Olomouc so Slovákmi neodvrátil prehru s Malmö, zahrá si Konferenčnú ligu

Momentka zo zápasu Sigma Olomouc - Malmö FF.
Momentka zo zápasu Sigma Olomouc - Malmö FF. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
TASR|28. aug 2025 o 20:55 (aktualizované 28. aug 2025 o 22:57)
ShareTweet0

Matúš Hruška odchytal celý zápas.

BRATISLAVA. Futbalisti dánskeho FC Midtjylland vyhrali aj odvetný zápas play off Európskej ligy na pôde KuPS Kuopio a postúpili do hlavnej fázy súťaže.

Vo štvrtok zvíťazili 2:0, spečatili domáci triumf 4:0 a fínskeho súpera poslali do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Ten strávil väčšinu zápasu v početnej nevýhode po vylúčení obrancu Arttua Lötjönena.

Prehru 0:3 z úvodného zápasu nedokázala zvrátiť Sigma Olomouc, ktorá v domácej odvete podľahla Malmö FF 0:2. Držitelia Českého pohára boli do play off nasadení, ale nakoniec si zahrajú Konferenčnú ligu.

Celú odvetu odchytal slovenský brankár Matúš Hruška a v obrane bol jeho krajan Tomáš Huk. Ten obdržal v 55. minúte žltú kartu.

Tretiu najvyššiu európsku pohárovú súťaž si zahrá aj turecký Samsunspor so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom. Jeho tím remizoval vo štvrtok s Panathinaikosom Atény 0:0 po úvodnej prehre 1:2 na pôde súpera.

Z výhry 5:1 v úvodnom stretnutí ťažil belgický Racing Genk, ktorý postúpil do hlavnej fázy napriek štvrtkovej prehre 1:2 s Lechom Poznaň. Kapitánsku pásku domáceho tímu mal slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Bosniansky tím Zrinjski Mostar remizoval na pôde holandského Utrechtu 0:0 a v Konferenčnej lige sa tak môže stretnúť so Slovanom Bratislava. „Belasí“ vyradili Mostar v druhom predkole Ligy majstrov.

Európska liga - odvety play-off:

Sigma Olomouc - Malmö FF 0:2 (0:0)

Góly: 62. Gudjohnsen, 90.+1 Ekong

/M. Hruška odchytal celý zápas, T. Huk odohral celý zápas a dostal ŽK, J. Chvátal (všetci Olomouc) nastúpil v 84. minúte/

/prvý zápas: 0:3, postúpilo Malmö/

KuPS Kuopio - FC Midtjylland 0:2 (0:0)

Góly: 51. Brumado (z 11 m), 54. Simsir, ČK: 38. Lötjönen (KuPS)

/prvý zápas: 0:4, Midtjylland postúpil do hlavnej fázy EL/

Samsunspor - Panathinaikos Atény 0:0

/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/

/prvý zápas: 1:2, Panathinaikos postúpil/

Ludogorec Razgrad - FK Škendija Tetovo 4:1 pp (0:1, 2:1)

Góly: 9. Kurtulus, 24. Chochev, 98. Takpetey, 120.+2 Bile - 64. Tamba

/prvý zápas: 1:2, Ludogorec postúpil/

PAOK Solún - HNK Rijeka 5:0 (2:0)

Góly: 12. Meite, 25. Konstantelias, 56. Chalov, 77. Giakoumakis, 89. Pelkas, ČK: 71. Majstorovič (Rijeka) po 2. ŽK

/prvý zápas: 0:1, Solún postúpil/

Racing Genk - Lech Poznaň 1:2 (1:1)

Góly: 31. Ito - 43. Lisman, 56. Bengtsson

/P. Hrošovský (Genk) hral do 67. minúty/

/prvý zápas: 5:1, Genk postúpil/

Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv 1:0 (1:0)

Gól: 5. Guerrero

/prvý zápas: 1:3, Maccabi postúpilo/

FC Utrecht - Zrinjski Mostar 0:0

/prvý zápas: 2:0, postúpil Utrecht/

FCSB - FC Aberdeen 3:0 (1:0)

Góly: 45.+1. a 59. Olaru (z 11 m), 52. Sut, ČK: 45. Jensen (Aberdenn) po 2. ŽK

/prvý zápas: 2:2, FCSB postúpil/

Európska liga

    Slovanista Pokorný (v bielom).
    Slovanista Pokorný (v bielom).
    Slovan opäť padol o súťaž nižšie. Weiss sa hneval na kurióznu vec s dresom
    Pavol Spáldnes 22:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Olomouc so Slovákmi neodvrátil prehru s Malmö, zahrá si Konferenčnú ligu