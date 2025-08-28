Olomouc so Slovákmi neodvrátil prehru s Malmö, zahrá si Konferenčnú ligu

BRATISLAVA. Futbalisti dánskeho FC Midtjylland vyhrali aj odvetný zápas play off Európskej ligy na pôde KuPS Kuopio a postúpili do hlavnej fázy súťaže.
Vo štvrtok zvíťazili 2:0, spečatili domáci triumf 4:0 a fínskeho súpera poslali do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. Ten strávil väčšinu zápasu v početnej nevýhode po vylúčení obrancu Arttua Lötjönena.
Prehru 0:3 z úvodného zápasu nedokázala zvrátiť Sigma Olomouc, ktorá v domácej odvete podľahla Malmö FF 0:2. Držitelia Českého pohára boli do play off nasadení, ale nakoniec si zahrajú Konferenčnú ligu.
Celú odvetu odchytal slovenský brankár Matúš Hruška a v obrane bol jeho krajan Tomáš Huk. Ten obdržal v 55. minúte žltú kartu.
Tretiu najvyššiu európsku pohárovú súťaž si zahrá aj turecký Samsunspor so slovenským obrancom Ľubomírom Šatkom. Jeho tím remizoval vo štvrtok s Panathinaikosom Atény 0:0 po úvodnej prehre 1:2 na pôde súpera.
Z výhry 5:1 v úvodnom stretnutí ťažil belgický Racing Genk, ktorý postúpil do hlavnej fázy napriek štvrtkovej prehre 1:2 s Lechom Poznaň. Kapitánsku pásku domáceho tímu mal slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský. Bosniansky tím Zrinjski Mostar remizoval na pôde holandského Utrechtu 0:0 a v Konferenčnej lige sa tak môže stretnúť so Slovanom Bratislava. „Belasí“ vyradili Mostar v druhom predkole Ligy majstrov.
Európska liga - odvety play-off:
Sigma Olomouc - Malmö FF 0:2 (0:0)
Góly: 62. Gudjohnsen, 90.+1 Ekong
/M. Hruška odchytal celý zápas, T. Huk odohral celý zápas a dostal ŽK, J. Chvátal (všetci Olomouc) nastúpil v 84. minúte/
/prvý zápas: 0:3, postúpilo Malmö/
KuPS Kuopio - FC Midtjylland 0:2 (0:0)
Góly: 51. Brumado (z 11 m), 54. Simsir, ČK: 38. Lötjönen (KuPS)
/prvý zápas: 0:4, Midtjylland postúpil do hlavnej fázy EL/
Samsunspor - Panathinaikos Atény 0:0
/Ľ. Šatka (Samsunspor) odohral celý zápas/
/prvý zápas: 1:2, Panathinaikos postúpil/
Ludogorec Razgrad - FK Škendija Tetovo 4:1 pp (0:1, 2:1)
Góly: 9. Kurtulus, 24. Chochev, 98. Takpetey, 120.+2 Bile - 64. Tamba
/prvý zápas: 1:2, Ludogorec postúpil/
PAOK Solún - HNK Rijeka 5:0 (2:0)
Góly: 12. Meite, 25. Konstantelias, 56. Chalov, 77. Giakoumakis, 89. Pelkas, ČK: 71. Majstorovič (Rijeka) po 2. ŽK
/prvý zápas: 0:1, Solún postúpil/
Racing Genk - Lech Poznaň 1:2 (1:1)
Góly: 31. Ito - 43. Lisman, 56. Bengtsson
/P. Hrošovský (Genk) hral do 67. minúty/
/prvý zápas: 5:1, Genk postúpil/
Dynamo Kyjev - Maccabi Tel Aviv 1:0 (1:0)
Gól: 5. Guerrero
/prvý zápas: 1:3, Maccabi postúpilo/
FC Utrecht - Zrinjski Mostar 0:0
/prvý zápas: 2:0, postúpil Utrecht/
FCSB - FC Aberdeen 3:0 (1:0)
Góly: 45.+1. a 59. Olaru (z 11 m), 52. Sut, ČK: 45. Jensen (Aberdenn) po 2. ŽK
/prvý zápas: 2:2, FCSB postúpil/