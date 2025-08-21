Petráš vychytal výhru Győru, premožiteľ Trnavy zdemoloval svojho súpera siedmimi gólmi

BRATISLAVA. Futbalisti nórskeho Rosenborgu Trondheim vstúpili úspešne do bojov o ligovú fázu Konferenčnej ligy, v úvodnom stretnutí play off zvíťazili doma nad nemeckým Mainzom 2:1.
Kompletnú minutáž za domáci odohral slovenský obranca Tomáš Nemčík.
Rovnakým výsledkom vstúpili do dvojzápasu aj hráči Győru, v domácom prostredí zdolali zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho Rapid Viedeň 2:1.
Za maďarský tím vychytal výhru Samuel Petráš.
Konferenčná liga - play-off:
Rosenborg Trondheim - FSV Mainz 2:1 (1:1)
Góly: 43. Islamovič (z 11 m), 90. Saeter - 26. Amiri
/T. Nemčík (Rosenborg) odohral celý zápas/
ETO Győr - SK Rapid Viedeň 2:1 (0:0)
Góly: 46. a 82. Gavrič - 61. Wurmbrand
/S. Petráš (Győr) odchytal celý zápas/
BK Häcken - CFR Kluž 7:2 (4:1)
Góly: 2. a 35. Gustafson, 18. Andersen, 24. Svanbäck. 49. Brusberg, 61. a 70. Dembe - 38. Korenica, 50. Cordea
Hamrun Spartans - RFS Riga 1:0 (0:0)
Gól: 55. Thioune
Wolfsberger AC - Omonia Nikózia 2:1 (1:1)
Góly: 30. Nwaiwu, 88. Zukič - 16. Coulibaly