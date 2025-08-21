Petráš vychytal výhru Győru, premožiteľ Trnavy zdemoloval svojho súpera siedmimi gólmi

Brankár Samuel Petráš v zápase ETO Győr - SK Rapid Viedeň.
Brankár Samuel Petráš v zápase ETO Győr - SK Rapid Viedeň. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. aug 2025 o 21:15
Pri triumfe Rosenborgu bol slovenský obranca Tomáš Nemčík.

BRATISLAVA. Futbalisti nórskeho Rosenborgu Trondheim vstúpili úspešne do bojov o ligovú fázu Konferenčnej ligy, v úvodnom stretnutí play off zvíťazili doma nad nemeckým Mainzom 2:1.

Kompletnú minutáž za domáci odohral slovenský obranca Tomáš Nemčík.

Rovnakým výsledkom vstúpili do dvojzápasu aj hráči Győru, v domácom prostredí zdolali zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho Rapid Viedeň 2:1.

Za maďarský tím vychytal výhru Samuel Petráš.

Konferenčná liga - play-off:

Rosenborg Trondheim - FSV Mainz 2:1 (1:1)

Góly: 43. Islamovič (z 11 m), 90. Saeter - 26. Amiri

/T. Nemčík (Rosenborg) odohral celý zápas/

ETO Győr - SK Rapid Viedeň 2:1 (0:0)

Góly: 46. a 82. Gavrič - 61. Wurmbrand

/S. Petráš (Győr) odchytal celý zápas/

BK Häcken - CFR Kluž 7:2 (4:1)

Góly: 2. a 35. Gustafson, 18. Andersen, 24. Svanbäck. 49. Brusberg, 61. a 70. Dembe - 38. Korenica, 50. Cordea

Hamrun Spartans - RFS Riga 1:0 (0:0)

Gól: 55. Thioune

Wolfsberger AC - Omonia Nikózia 2:1 (1:1)

Góly: 30. Nwaiwu, 88. Zukič - 16. Coulibaly

Konferenčná liga

