Chelsea úradovala na švédskej pôde. Výhru Betisu zariadil Antony

Betis mal výborný vstup do zápasu, Cedric Bakambu vyhral v 6. minúte súboj na pravej strane a naservíroval prihrávku na päťku, ktorú Abde Ezzalzouli so šťastím premenil.

Loptu napálil do brvna, od ktorého sa odrazila tesne za bránkovú čiaru, naspäť do brvna a von. Rozhodca si pozrel video, ktoré potvrdilo, že lopta prešla celým objemom za čiaru - 1:0.

Fiorentina mala prvú šancu v 21. minúte, no Rolando Mandragora nedosiahol na center, hlavou ho len pohladil a tesne minul.

Ihneď po zmene strán si oba tímy vytvorili veľké šance, no predviedli sa brankári. V 64. minúte si Antony naviedol loptu z pravej strany pred šestnástku, jeho prvú strelu zablokoval obranca, no brazílsky krídelník pohotovo vypálil z voleja druhú a zvýšil na 2:0.

Fiorentina znížila o osem minút, po brejku sa presadil Luca Ranieri, no vyrovnať sa jej už nepodarilo.

Hráči Djurgardenu naskočili do zápasu aktívne, no v 13. minúte si nedali pozor v šestnástke na Jadona Sancha, ktorý si spracoval center od Enza Fernandesa a s prispením obrancu ho dostal do siete.