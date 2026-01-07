Lobotkov Neapol nenatiahol víťaznú sériu. Trápi sa proti tímu zo spodu tabuľky

Hráč Neapola Noa Lang vedie loptu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Veronou. V pozadí Stanislav Lobotka.
Hráč Neapola Noa Lang vedie loptu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Veronou. V pozadí Stanislav Lobotka.
7. jan 2026
V zostave Verony stále chýbal slovenský krídelník Tomáš Suslov.

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom v 19. kole talianskej Serie A doma iba remizovali so zachraňujúcim sa Hellasom Verona 2:2.

Po polčase prehrávali 0:2, no napokon získali aspoň bod. V tabuľke sú tretí o bod za vedúcim Interom Miláno, ktorý mal však k dobru večerný duel v Parme.

Neapolu vôbec nevyšiel začiatok duelu s Veronou a po necelej polhodine prehrával 0:2. V 16. minúte otvoril skóre Martin Frese a náskok hostí zvýšil Nigérijčan Gift Orban, ktorý premenil pokutový kop. Na začiatku druhého polčasu znížil škótsky reprezentant Scott McTominay.

Gól dánskeho kanoniera Rasmusa Höjlunda neplatil pre ofsajd, no v 82. minúte vyrovnal Giovanni Di Lorenzo. V zostave Verony stále chýbal slovenský krídelník Tomáš Suslov, ktorý sa zotavuje po operácii kolena.

Serie A - 19. kolo

SSC Neapol - Hellas Verona 2:2 (0:2)

Góly: 54. McTominay, 82. Di Lorenzo - 16. Frese, 28. Orban (z 11 m)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

FC Bologna - Atalanta Bergamo 0:2 (0:1)

Góly: 37. a 50. Krstovič

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráč Neapola Noa Lang vedie loptu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Veronou. V pozadí Stanislav Lobotka.
    Hráč Neapola Noa Lang vedie loptu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Veronou. V pozadí Stanislav Lobotka.
    Lobotkov Neapol nenatiahol víťaznú sériu. Trápi sa proti tímu zo spodu tabuľky
    dnes 20:44
