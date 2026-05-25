Turínske derby poznačili násilnosti. Fanúšik bojuje v nemocnici, zápas sa začal neskôr

Hráč Juventusu Turín Dušan Vlahovič (9) v súboji počas záverečného 38. kola talianskej Serie A medzi FC Turín - Juventus Turín. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|25. máj 2026 o 12:41
Jeden futbalový fanúšik sa vážne zranil v priebehu konfliktu s políciou, ktorý vypukol v nedeľu pred turínskym derby.

Zápas záverečného 38. kola Serie A medzi FC Turín a Juventusom sa napokon odohral s hodinovým oneskorením a skončil sa 2:2.

Fanúšika Juventusu zasiahla fľaša do hlavy a skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ľahšie zranenia utrpeli aj štyria policajti.

Hostí poslal do dvojgólového vedenia Dušan Vlahovič, no domáci dokázali odpovedať zásluhou Cesareho Casadeia a Che Adamsa. Juventus sa v prípade výhry mohol posunúť na piate miesto pred AC Miláno. Informovala DPA.

