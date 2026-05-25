Lobotka bude mať v Neapole nového trénera. Videl som okolo seba veľa jedu, uviedol Conte

Tréner Antonio Conte. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|25. máj 2026 o 08:05
Taliansky futbalový tréner Antonio Conte v nedeľu potvrdil, že odstúpi z funkcie trénera SSC Neapol.

Tím „partenopei“, kde pôsobí aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, zakončili sezónu Serie A na druhom mieste s mankom jedenásť bodov na majstrovský Inter Miláno.

Päťdesiatšesťročný kormidelník trénoval tím od júna 2024 a v prvej sezóne ho priviedol k majstrovskému titulu.

V prebiehajúcom ročníku ho nedokázal obhájiť a Neapol sa tešil iba z triumfu v talianskom Superpohári.

Po výhre Neapola 1:0 nad Udinese v nedeľňajšom poslednom zápase Serie A Conte novinárom povedal, že pred mesiacom informoval prezidenta klubu Aurelia de Laurentiisa o svojom odstúpení a dodal: „Rozhodnutie bolo moje.“

Conte uviedol, že okolo klubu je „veľa jedu“, čo bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol skončiť. „Nikdy som nebol trénerom priemerných sezón a nikdy nebudem.

V Neapole som zlyhal v jednej veci. Nedokázal som vás spojiť a bez súdržnosti vo vnútri nemôžete bojovať proti svojim protivníkom. Videl som okolo seba veľa jedu a tí, ktorí ho šíria, prehrajú,“ citovala ho dpa.

Conte pred mesiacom vyhlásil, že sa vidí ako kandidát na možný návrat na post trénera talianskej reprezentácie po odchode Gennara Gattusa.

Po zápase s Udinese však vyhlásil, že zatiaľ nevie nič o svojej budúcnosti: „Možno si dokonca dám pauzu a oddýchnem si.“ Lobotka nedeľňajší duel nedohral, v 37. minúte musel pre bližšie nešpecifikované zranenie striedať.

