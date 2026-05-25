VIDEO: Fabregas senzačne dotiahol tím do Ligy majstrov. Sklamané AC Miláno a Juventus

Vo futbalovej Lige majstrov si v budúcej sezóne nezahrajú tradiční talianski účastníci AC Miláno ani Juventus Turín.
Účasť v milionárskej súťaži si v záverečnom kole Serie A po majstrovskom Interi a druhom Neapole zaistili AS Rím a Como, pre ktoré ide o zďaleka najväčší úspech v klubovej histórii.
Como hralo ešte pred siedmimi rokmi štvrtú ligu. Významnú rolu v jeho vzostupe zohral bývalý stredopoliar Barcelony či Arsenalu a španielsky majster sveta z roku 2010 Cesc Fabregas, ktorý v klube plynulo prešiel z hráčskej kariéry do funkcie trénera.
Tím prevzal v lete 2024 a už v minulej nováčikovskej sezóne s ním obsadil desiatu pozíciu.
Tento rok Como bojovalo o najvyššie priečky až do samotného záveru, po triumfe nad zostupujúcim Cremonese (4:1) napokon skončilo štvrté o jediný bod pred „rossoneri“.
Klub sídliaci neďaleko Milána vo svojej 119-ročnej histórii nikdy nehral niektorú z európskych súťaží a hneď na prvý raz sa predstaví v tej najprestížnejšej.
Pred štyrmi rokmi sme prezliekali v bare
„Keď som pred štyrmi rokmi prišiel ako hráč, prezliekali sme sa v bare. Teraz sme v Lige majstrov. Dnes som sa rozprával s dvoma fyzioterapeutmi, vtedy sme trénovali bez športového centra, na mieste, ktoré si ani nepamätám, kde bolo.
Masáže sme mávali v zadnej miestnosti za barom či na ihrisku. A dnes, o necelé štyri roky neskôr, budeme hrať v Lige majstrov.
Je to obrovský úspech, je to tím plný mladých hráčov. Pätnásti, ktorí hrali najviac, majú takmer všetci menej ako 23 rokov. Myslím si, že je to úžasné a majstrovské dielo celého tímu,“ tešil sa Fabregas.
VIDEO: Zostrih zápasu Cremonese - Como
Záver talianskej súťaže priniesol veľa napätia. Milánske AC bolo po 37. kole tretie, ale v nedeľu na San Sire podľahlo Cagliari so slovenským reprezentantom Adamom Obertom 1:2 a napokon sa musí uspokojiť s účasťou v Európskej lige.
Pre klub, ktorý je so siedmimi triumfmi druhý najúspešnejší v Lige majstrov po Reale Madrid (15), je to veľké sklamanie, ale stále zlepšenie oproti minulému ročníku, keď skončil ôsmy a v Európe nehral vôbec.
Som sklamaný a nahnevaný
„Momentálne som sklamaný a nahnevaný, pretože nebudeme hrať Ligu majstrov. Nikto nečakal takýto výkon, ale musíme to akceptovať,“ citovala trénera Massimiliana Allegriho agentúra AFP.
Talianske médiá naznačujú, že vo vedení klubu dôjde v lete ku viacerým zmenám. Zmena s istotou nastane na lavičke SSC Neapol, mužstvo okolo Stanislava Lobotku už nebude viesť Antonio Conte, ktorý sa sám rozhodol odstúpiť.
„Partenopei“ zakončili sezónu víťazstvom nad Udinese 1:0, slovenský stredopoliar zápas nedohral pravdepodobne pre zranenie.
Po senzačnom úspechu Coma bolo azda najpreberanejšou témou turínske derby, ktoré ešte pred jeho začiatkom poznačili potýčky medzi fanúšikmi. Jeden z nich skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti a duel sa odohral s hodinovým oneskorením.
Juventus neudržal dvojgólové vedenie a po remíze 2:2 bude z konečnej šiestej priečky štartovať v Európskej lige.
Spalletti: Mali sme zápas vo svojich rukách
„Ja som tréner, ktorý musí preskúmať, čo sa stalo. Mali sme zápas vo svojich rukách a práve v takýchto stretnutiach vidíte charakter ľudí a to, akí sme vnútri. V takýchto zápasoch hľadáte niečo viac.
Nie je to isté mať o dva body viac alebo o dva body menej,“ konštatoval po dueli kouč „starej dámy“ Luciano Spalletti. Sedmičku talianskych účastníkov v európskych súťažiach doplní Atalanta Bergamo, ktorá si zahrá v predkole Konferenčnej ligy.
Zo Serie A zostupujú Cremonese, Verona a Pisa. Hellas v kádri s Tomášom Suslovom sa so sezónou rozlúčil prehrou s AS Rím 0:2, pričom domáci mali zostup do druhej najvyššej súťaže istý.
Rimanom naopak išlo o Ligu majstrov, v ktorej sa napokon predstavia prvýkrát od sezóny 2018/2019.
„Táto skupina tvrdo pracovala od začiatku a bolo vidieť, že chcú mať sezónu na najvyššej úrovni, čo ma tešilo. Rozprávali sme sa medzi sebou a povedali sme si, že na to, aby sme sa dostali do Ligy majstrov, potrebujeme sériu šiestich alebo siedmich víťazstiev.
Počas sezóny sa nám to nikdy nepodarilo, ale nechali sme si to na správny okamih,“ vyjadril sa tréner Gian Piero Gasperini podľa Football Italia. Jeho mužstvo malo výborný záver ročníka, v posledných deviatich zápasoch získalo 22 z 27 možných bodov.
Účasť v najvyššej súťaži si v Serie B vybojovali majstrovské Benátky a druhé Frosinone.
Druhý finálový zápas baráže ešte odohrajú Monza a kalábrijské Catanzaro, v prvom stretnutí triumfoval klub zo severu Talianska 2:0.