Kostolné Kračany prišli o finančnú prémiu v poslednej minúte, DAC zachraňovalo blamáž v závere

KOSTOLNÉ KRAČANY. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do 5. kola (osemfinále) Slovenského pohára - Slovnaft Cup-u 2024/2025.

Kostolné Kračany mali pred zápasom s Ružomberkom skóre 5:1 (plus 4). Ak by teda víťazovi minulého ročníka podľahli o menej ako tri góly, získali by tritisíc eur.

To sa im nakoniec nepodarilo, keď v 90. minúte inkasovali od Adama Tučného na konečných 0:3. Vďaka tomuto gólu tak finančná odmena poputuje do Bytče.