ONLINE: Club Bruggy KV - Atlético Madrid dnes, play off Ligy majstrov LIVE (1. zápas)

Futbalisti tímov Club Bruggy KV a Atlético Madrid dnes hrajú prvý zápas play off o osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
V zostave hostí nastúpi slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Club Bruggy KV - Atlético Madrid (Liga majstrov, play off o osemfinále, streda, výsledky)
Liga majstrov Play-off 2025/2026
18.02.2026 o 21:00
Brugge
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Atlético Madrid
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu o postup do play-off Ligy majstrov medzi Club Bruggy KV a Atletico Madrid.
Bruggy skončili v ligovej fáze na 19. mieste keď v 8 zápasoch získali 10 bodov.
Atletico Madrid získalo o 3 body viac a skončilo na 14. mieste.
Tieto tímy sa naposledy stretli v skupinovej fáze v roku 2022 a zápas skončil bezgólovou remízou.
Bruggy skončili v ligovej fáze na 19. mieste keď v 8 zápasoch získali 10 bodov.
Atletico Madrid získalo o 3 body viac a skončilo na 14. mieste.
Tieto tímy sa naposledy stretli v skupinovej fáze v roku 2022 a zápas skončil bezgólovou remízou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.