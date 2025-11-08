VIDEO: Prekvapenie v Bundeslige. Dominantný Bayern zavahál prvýkrát v sezóne

Zľava Josip Stanisic, Dayot Upamecano a Harry Kane (Autor: TASR/AP)
Mníchov prišiel o sériu 16 víťazstiev.

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov prvýkrát v prebiehajúcom ročníku nemeckej Bundesligy stratili body, v 10. kole zachránili remízu 2:2 na trávniku Unionu Berlín.

„Bavori“ ťahali do tohto stretnutia 16-zápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach, naposledy neuspeli na júlových majstrovstvách sveta klubov.

Bayern mal síce proti Unionu územnú prevahu, ale ani raz v stretnutí neviedol. Domáci mohli už v 10. minúte viesť, ale zásah Ansaha odvolal systém VAR pre ofsajd.

Mníchovčania zachraňovali zisk bodu v samotnom závere, keď sa presadil v tretej minúte nadstaveného času Harry Kane.

Aj napriek prekvapivej remíze zostávajú na čele tabuľky, po 10 zápasoch majú na konte 28 bodov.

Lipsko nevyužilo možnosť znížiť stratu na Bayern, s Hoffenheimom prehralo 1:3 a po troch výhrach za sebou našlo v Bundeslige premožiteľa.

Bundesliga - 10. kolo:

Union Berlín - Bayern Mníchov 2:2 (1:1)

Góly: 27. a 83. Doekhi - 38. Diaz, 90+3. Kane

Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0 (5:0)

Góly: 2. a 22. Schick, 16. Hofmann, 27. Poku, 45+1. a 53. Maza

TSG 1899 Hoffenheim - RB Lipsko 3:1 (2:1)

Góly: 20. Hajdari, 38. Lemperle, 79. Promel - 9. Diomande

Hamburg SV - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Góly: 90+7. Königsdörffer - 64. Chukwuemeka

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

