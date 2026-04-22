Hoeness poprel špekulácie o odchode do Realu. Vôbec ma to nezaujíma, tvrdí

Sebastian Hoeness
Sebastian Hoeness
TASR|22. apr 2026 o 12:49
Kouč Stuttgartu sa sústreďuje na záverečnú fázu sezóny.

Tréner futbalistov VfB Stuttgart Sebastian Hoeness poprel špekulácie o možnom záujme Realu Madrid pred štvrtkovým semifinále Nemeckého pohára proti Freiburgu.

Hoeness podľa agentúry DPA na otázku ohľadom záujmu španielskeho veľkoklubu odpovedal: „Momentálne ma to vôbec nezaujíma.“

Dodal, že sa sústreďuje na záverečnú fázu sezóny, v ktorej sa Stuttgart snaží obhájiť triumf v pohári a vybojovať si v Bundeslige miestenku do Ligy majstrov.

„Rovnaký scenár ako každý rok, povedal by som. Myslím, že tieto témy sa objavujú vždy ku koncu sezóny a moje odpovede boli vždy pomerne jasné. Nikdy som nedal dôvod na pochybnosti,“ pokračoval 43-ročný nemecký kormidelník.

Nemecký magazín Sport Bild informoval, že Hoeness je jedným z kandidátov v Madride v rámci hľadania náhrady za trénera Alvara Arbelou. Objavujú sa aj špekulácie, že Pep Guardiola by mohol odísť z Manchestru City a Vincent Kompany z Bayernu Mníchov by sa mohol vrátiť do Premier League.

Hoeness, bývalý tréner rezervy Bayernu, by bol prirodzeným kandidátom na lavičku Bavorov v prípade uvoľnenia miesta, najmä vzhľadom na úspechy so Stuttgartom vrátane druhého miesta v Bundeslige v roku 2024. Hoeness minulý rok predĺžil zmluvu v Stuttgarte do roku 2028.

Smerom ku štvrtkovému semifinále pohára na domácej pôde dodal: „Sme všetci naozaj maximálne namotivovaní. Už sme si na to zvykli. Vyhrávanie trofejí je ten najlepší pocit. Minulý rok sme zažili, čo to s človekom robí.“ Duel bol na programe o 20.45 h.

    Sebastian Hoeness
    Sebastian Hoeness
    Hoeness poprel špekulácie o odchode do Realu. Vôbec ma to nezaujíma, tvrdí
    dnes 12:49
