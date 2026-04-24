Šanca pre ďalši tím. Zloženie finále nemeckého pohára rozhodlo o siedmej miestenke

Aj siedmy tím nemeckej futbalovej Bundesligy si po sezóne zabezpečí účasť v európskej súťaži.
Rozhodlo o tom zloženie finále tamojšieho pohára, v ktorom sa 23. mája stretnú Bayern Mníchov a Stuttgart.
Bayern si titulom zabezpečil aj účasť v Lige majstrov, zatiaľ čo hráči Stuttgartu stále bojujú o miestenku v milionárskej súťaži.
Vzhľadom na počet bodov ostatných tímov však majú minimálne istotu Konferenčnej ligy. Miestenka v Európskej lige pre víťaza pohára sa preto presunie do Bundesligy.
Okrem piateho tímu súťaže si tak zahrá v EL aj šieste mužstvo. Siedmy tím si vybojuje miestenku v play off o účasť v Konferenčnej lige.
Štyri kolá pred uzavretím Bundesligy je Stuttgart na 4. mieste, ktoré ako posledné zaručuje účasť v LM. Nasleduje dvojica Hoffenheim a Bayer Leverkusen.
Z miestenky pre siedmy tím súťaže by momentálne ťažil Freiburg, no Frankfurt stráca len bod.
Počet nemeckých tímov v európskych súťažiach môže ovplyvniť aj celkový triumf Freiburgu v Európskej lige.
Zverenci Juliana Schustera sa totiž prebojovali do semifinále druhej najprestížnejšej klubovej súťaže.