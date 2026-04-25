VIDEO: Trojgólový náskok Mainzu nestačil. Bayern ukázal, prečo je majstrom Bundesligy

Futbalisti Wolfsburgu v základe so slovenským reprezentantom Denisom Vavrom remizovali s Borussiou Mönchengladbach v sobotnom zápase 31. kola Bundesligy 0:0.
Domáci tak získali bod v boji o záchranu, na predposlednom sedemnástom mieste im v neúplnej tabuľke chýba na zónu bezpečia šesť bodov.
Mönchengladbach, ktorý bol v závere v početnej nevýhode po vylúčení Jensa Castropa, je vo vyrovnanej druhej polovici tabuľky jedenásty.
Už istý obhajca titulu Bayern Mníchov odvrátil prehru v Mainzi, kde bol v polčase stav 3:0, no hostia strelili po prestávke štyri góly. Mainz figuruje na desiatej pozícii a nevyhral už tri ligové duely v sérii.
Bayer Leverkusen zvíťazil na pôde 1. FC Kolín 2:1 vďaka dvom gólom českého útočníka Patrika Schicka a vylepšil si svoju pozíciu v boji o Ligu majstrov. Na piatom mieste stráca na štvrtý Stuttgart bod, Kolín je trinásty päť bodov nad pásmom zostupu.
Heidenheim zvíťazil nad St. Pauli 2:0 a udržal si tak nádej na záchranu. Tri duely pred koncom stráca na zónu záchrany deväť bodov, jeho sobotný súper je šestnásty. Na záchranu mu chýba päť bodov a nevyhral už sedem duelov za sebou.
V ďalšom sobotnom stretnutí remizoval deviaty Augsburg s Frankfurtom 1:1, hostia sú na siedmej pozícii.
Bundesliga - 31. kolo
FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)
Góly: 44. Kade - 66. Doan
1. FC Heidenheim - FC St. Pauli 2:0 (1:0)
Góly: 3. Zivzivadze, 82. Dinkci
1. FC Kolín - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)
Góly: 78. Waldschmidt - 43. a 52. Schick (prvý z 11 m)
FSV Mainz 05 - Bayern Mníchov 3:4 (3:0)
Góly: 15. Kohr, 29. Nebel, 45.+2. Becker - 53. Jackson, 73. Olise, 80. Musiala, 83. Kane
VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 0:0
ČK: 90.+2. Castrop (Borussia)
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/