Greif udržal ďalšie čisté konto. O výhre Lyonu rozhodol český útočník

Futbalisti tímu Olympique Lyon v zostave aj so slovenským brankárom Dominikom Greifom získali tri body v sobotňajšom stretnutí 21. kola Ligue 1 po triumfe na pôde FC Nantes 1:0.
Jediný gól duelu strelil v 25. minúte český útočník Pavel Šulc. Lyončania neinkasovali, hoci záverečnú polhodinu hrali v oslabení po vylúčení Brazílčana Endricka.
Racing Lens zvíťazil nad Stade Rennes 3:1. Zaznamenal šestnásty triumf v prebiehajúcom ročníku najvyššej francúzskej súťaže a na čele tabuľky predbehol Paríž St. Germain.
Obhajcovia titulu strácajú na čelo bod, ale majú zápas k dobru. V nedeľu si zmerajú sily s Olympique Marseille. Lyon je o ďalších šesť bodov späť na 3. priečke
Ligue 1 - 21. kolo
FC Nantes - Olympique Lyon 0:1 (0:1)
Gól: 25. Šulc
ČK: 61. Endrick (Lyon)
/D. Greif (Lyon) odchytal celý duel/
Racing Lens - Stade Rennes 3:1 (1:1)
Góly: 41. Edouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul
ČK: 56. Aguilar po 2. ŽK
Stade Brest - FC Lorient 2:0 (0:0)
Góly: 50. Labeau Lascary, 77. Ajorque