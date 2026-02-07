Greif udržal ďalšie čisté konto. O výhre Lyonu rozhodol český útočník

Dominik Greif. (Autor: X/Ligue 1)
Lyon dohrával bez vylúčeného Endricka.

Futbalisti tímu Olympique Lyon v zostave aj so slovenským brankárom Dominikom Greifom získali tri body v sobotňajšom stretnutí 21. kola Ligue 1 po triumfe na pôde FC Nantes 1:0.

Jediný gól duelu strelil v 25. minúte český útočník Pavel Šulc. Lyončania neinkasovali, hoci záverečnú polhodinu hrali v oslabení po vylúčení Brazílčana Endricka.

Racing Lens zvíťazil nad Stade Rennes 3:1. Zaznamenal šestnásty triumf v prebiehajúcom ročníku najvyššej francúzskej súťaže a na čele tabuľky predbehol Paríž St. Germain.

Obhajcovia titulu strácajú na čelo bod, ale majú zápas k dobru. V nedeľu si zmerajú sily s Olympique Marseille. Lyon je o ďalších šesť bodov späť na 3. priečke

Ligue 1 - 21. kolo

FC Nantes - Olympique Lyon 0:1 (0:1)

Gól: 25. Šulc

ČK: 61. Endrick (Lyon)

/D. Greif (Lyon) odchytal celý duel/

Racing Lens - Stade Rennes 3:1 (1:1)

Góly: 41. Edouard, 54. Aguilar, 78. Saint-Maximin - 8. Lepaul

ČK: 56. Aguilar po 2. ŽK

Stade Brest - FC Lorient 2:0 (0:0)

Góly: 50. Labeau Lascary, 77. Ajorque

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Greif udržal ďalšie čisté konto. O výhre Lyonu rozhodol český útočník
