Futbalisti Ostravy si výrazne polepšili. Z predposledného miesta poskočili o dve priečky

Futbalisti FC Baník Ostrava oslavujú gól.
Futbalisti FC Baník Ostrava oslavujú gól. (Autor: X / FC Baník Ostrava)
TASR|7. feb 2026 o 17:53
Z víťazstva sa tešia aj hráči FK Teplice.

Futbalisti FK Teplice zvíťazili v sobotňajšom zápase českej ligy nad hráčmi MFK Karviná 2:0.

V domácom stretnutí 21. kola využili početnú výhodu po vylúčení Jiřího Fleišmana v 39. minúte. O zisk troch bodov sa postarali Michal Bílek a Matej Radosta.

Olomouc prehral štvrtý z posledných piatich duelov, keď podľahol Ostrave 0:2. Súboj Jablonca so Slováckom sa skončil bezgólovou remízou.

Česká liga - 21. kolo:

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 0:0

/S. Nebyla hral do 76. min., D. Hollý nastúpil v 58. min., S. Lavrinčík sedel na lavičke náhradníkov - P. Blahút hral do 75. min., M. Šviderský sedel na lavičke náhradníkov/

FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 2:0 (0:0)

Góly: 49. Boula, 58. Gning

/M. Rusnák hral do 46. min., J. Pira a V. Budinský sedeli na lavičke náhradníkov - M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška sedel na lavičke náhradníkov/

FK Teplice - MFK Karviná 2:0 (1:0)

Góly: 41. Bílek, 53. Radosta, ČK: 39. Fleišman (Karviná)

/M. Riznič hral do 51. min., J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke náhradníkov - K. Vallo sedel na lavičke náhradníkov/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    dnes 17:53|1
