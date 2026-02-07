Futbalisti Ostravy si výrazne polepšili. Z predposledného miesta poskočili o dve priečky

Futbalisti FK Teplice zvíťazili v sobotňajšom zápase českej ligy nad hráčmi MFK Karviná 2:0.
V domácom stretnutí 21. kola využili početnú výhodu po vylúčení Jiřího Fleišmana v 39. minúte. O zisk troch bodov sa postarali Michal Bílek a Matej Radosta.
Olomouc prehral štvrtý z posledných piatich duelov, keď podľahol Ostrave 0:2. Súboj Jablonca so Slováckom sa skončil bezgólovou remízou.
Česká liga - 21. kolo:
FK Jablonec - 1. FC Slovácko 0:0
/S. Nebyla hral do 76. min., D. Hollý nastúpil v 58. min., S. Lavrinčík sedel na lavičke náhradníkov - P. Blahút hral do 75. min., M. Šviderský sedel na lavičke náhradníkov/
FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Góly: 49. Boula, 58. Gning
/M. Rusnák hral do 46. min., J. Pira a V. Budinský sedeli na lavičke náhradníkov - M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška sedel na lavičke náhradníkov/
FK Teplice - MFK Karviná 2:0 (1:0)
Góly: 41. Bílek, 53. Radosta, ČK: 39. Fleišman (Karviná)
/M. Riznič hral do 51. min., J. Jakubko a R. Ludha sedeli na lavičke náhradníkov - K. Vallo sedel na lavičke náhradníkov/