VIDEO: Haraslín skóroval po individuálnej akcii. Jeho krajan sa blysol dvoma gólmi za Plzeň

Futbalisti tímu FC Hradec Králové zdolali majstrovskú Slaviu Praha 3:1 v nedeľnom stretnutí 4. kola nadstavbovej skupiny o titul v českej najvyššej súťaži.
Kolo pred koncom sezóny si tak zabezpečili štvrtú priečku a účasť v kvalifikácii Konferenčnej ligy v nadchádzajúcom ročníku. Slovenský obranca Dávid Krčík sa blysol dvoma gólmi pri víťazstve Plzne 5:0 nad Jabloncom.
Za Hradec Králové, ktorý sa predstaví v pohárovej Európe po 30 rokoch, odohral opäť celý zápas slovenský obranca Jakub Uhrinčať. V drese Slavie mal v nohách plnú porciu minút útočník Erik Prekop.
Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín strelil v 86. minúte druhý gól pražskej Sparty pri víťazstve 2:0 v Liberci, pričom na ihrisko prišiel v 62. minúte z lavičky.
VIDEO: Gól Haraslína
Krajana Ivana Krajčírika prekonal strelou od žrde zvnútra šestnástky. Slovenský brankár hostí Jakub Surovčík si udržal čisté konto.
Sparta už naisto obsadí druhú priečku, zatiaľ čo tretia skončí Plzeň. Krčík v jej drese pri debakli na úkor Jablonca otvoril skóre v 14. minúte z pokutového kopu.
VIDEO: Gól Krčíka z penalty
V 34. minúte zvýšil na priebežných 3:0, keď si našiel odrazenú loptu a prudkou strelou rozvlnil sieť.
VIDEO: Druhý gól Krčíka v zápase
Česká liga - 4. kolo skupiny o titul:
FC Hradec Králové – SK Slavia Praha 3:1 (1:0)
Góly: 19. Mihálik, 60. Darida, 70. Horák - 85. Kohout.
/J. Uhrinčať odohral celý zápas, L. Čmelík presedel duel na lavičke, J. Chvátal a S. Dancák chýbali na súpiske pre zranenia - E. Prekop odohral celý zápas, D. Javorček na lavičke, I. Schranz chýbal pre chorobu/
FC Slovan Liberec – AC Sparta Praha 0:2 (0:0)
Góly: 80. Mercado, 86. Haraslín
/I. Krajčírik odchytal celý zápas, P. Dulay hral do 75. min, L. Letenay hral do 63. min, M. Ryzek na lavičke - J. Surovčík odchytal celý zápas a udržal si čisté konto, L. Haraslín hral od 62. min a skóroval, S. Zajac na lavičke/
FC Viktoria Plzeň – FK Jablonec 5:0 (4:0)
Góly: 14. a 34. Krčík (prvý z 11 m), 21. Višinský, 39. Sojka, 48. Vydra
/D. Krčík odohral celý zápas a dal dva góly, P. Hrošovský celý zápas, D. Ťapaj a M. Tvrdoň na lavičke - S. Lavrinčík celý zápas, S. Nebyla odohral prvý polčas/