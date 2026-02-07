Dortmund zachraňoval proti Vavrovi výhru v závere. Stuttgart nečakane padol s tímom z dna tabuľky

Serhou Guirassy oslavuje gól.
Serhou Guirassy oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|7. feb 2026 o 17:39
ShareTweet0

Nadiem Amiri sa dvoma premenenými penaltami postaral o triumf Mainzu nad Augsburgom

Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom prehrali v treťom bundesligovom zápase za sebou.

V sobotňajšom stretnutí 21. kola podľahli na domácej pôde hráčom Borussie Dortmund 1:2, víťazný gól vsietil v 87. minúte Serhou Guirassy.

Wolfsburg klesol na 15. priečku tabuľky, nad zostupovou 16. pozíciou figuruje iba o skóre. Dortmund zvíťazil piatykrát za sebou a je druhý za Bayernom Mníchov. Na obhajcov titulu, ktorí majú zápas k dobru, stráca päť bodov.

V ďalšom stretnutí sa Nadiem Amiri dvoma premenenými penaltami postaral o triumf Mainzu nad Augsburgom 2:0. Stuttgart utrpel prvú ligovú prehru od 6. decembra, keď podľahol St. Pauli 1:2.

Bundesliga - 21. kolo:

SC Freiburg - Werder Brémy 1:0 (1:0)

Gól: 13. Beste, ČK: 52. Manzambi (Freiburg)

1. FC Heidenheim - SV Hamburg 0:2 (0:1)

Góly: 45.+3 Königsdörffer, 78. Philippe

FSV Mainz - FC Augsburg 2:0 (1:0)

Góly: 8. a 79. Amiri (oba z 11 m)

FC St. Pauli - VfB Stuttgart 2:1 (1:0)

Góly: 35. Saliakas, 55. Sinani (z 11 m) - 90. Leweling

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)

Góly: 52. Koulierakis - 38. Brandt, 87. Guirassy

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Serhou Guirassy oslavuje gól.
    Serhou Guirassy oslavuje gól.
    Dortmund zachraňoval proti Vavrovi výhru v závere. Stuttgart nečakane padol s tímom z dna tabuľky
    dnes 17:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Dortmund zachraňoval proti Vavrovi výhru v závere. Stuttgart nečakane padol s tímom z dna tabuľky