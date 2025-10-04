Ku Kaneovi sa pridal aj Diaz. Bayern je v Bundeslige naďalej suverénny

BERLÍN. Futbalisti Borussie Dortmund druhýkrát v prebiehajúcej sezóne nemeckej Bundesligy stratili body. V sobotnom zápase 6. kola doma remizovali s Lipskom 1:1.
Druhýkrát za sebou bodovali naplno hráči Bayeru Leverkusen, ktorí triumfovali nad Unionom Berlín 2:0. Wolfsburg prehral na pôde Augsburgu 1:3.
Hosťom naďalej chýbal slovenský obranca Denis Vavro, ktorý pre zranenie absentuje od konca augusta.
Obhajca titulu Bayern Mníchov je aj po šiestich zápasoch stopercentný, vo Frankfurte triumfoval jasne 3:0.
Dvoma gólmi a asistenciou sa blysol kolumbijský krídelník Luis Diaz, jeden presný zásah pridal anglický kanonier Harry Kane.
Bundesliga - 6. kolo:
Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlín 2:0 (1:0)
Góly: 33. Poku, 49. Kofane
Borussia Dortmund - RB Lipsko 1:1 (1:1)
Góly: 23. Couto - 7. Baumgartner
FC Augsburg - VfL Wolfsburg 3:1 (1:0)
Góly: 3. Banks, 51. Kömür, 63. Fellhauer - 65. Daghim
Werder Brémy - FC St. Pauli 1:0 (1:0)
Eintracht Frankfurt - Bayern Mníchov 0:3 (0:2)
Góly: 1. a 84. Diaz, 27. Kane