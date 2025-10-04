Ku Kaneovi sa pridal aj Diaz. Bayern je v Bundeslige naďalej suverénny

Hráči Bayernu oslavujú gól
Hráči Bayernu oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
TASR|4. okt 2025 o 21:03
ShareTweet0

Wolfsburg naďalej chýba Denis Vavro.

BERLÍN. Futbalisti Borussie Dortmund druhýkrát v prebiehajúcej sezóne nemeckej Bundesligy stratili body. V sobotnom zápase 6. kola doma remizovali s Lipskom 1:1.

Druhýkrát za sebou bodovali naplno hráči Bayeru Leverkusen, ktorí triumfovali nad Unionom Berlín 2:0. Wolfsburg prehral na pôde Augsburgu 1:3.

Hosťom naďalej chýbal slovenský obranca Denis Vavro, ktorý pre zranenie absentuje od konca augusta.

Obhajca titulu Bayern Mníchov je aj po šiestich zápasoch stopercentný, vo Frankfurte triumfoval jasne 3:0.

Dvoma gólmi a asistenciou sa blysol kolumbijský krídelník Luis Diaz, jeden presný zásah pridal anglický kanonier Harry Kane.

Bundesliga - 6. kolo:

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlín 2:0 (1:0)

Góly: 33. Poku, 49. Kofane

Borussia Dortmund - RB Lipsko 1:1 (1:1)

Góly: 23. Couto - 7. Baumgartner

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 3:1 (1:0)

Góly: 3. Banks, 51. Kömür, 63. Fellhauer - 65. Daghim

Werder Brémy - FC St. Pauli 1:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt - Bayern Mníchov 0:3 (0:2)

Góly: 1. a 84. Diaz, 27. Kane

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Hráči Bayernu oslavujú gól
    Hráči Bayernu oslavujú gól
    Ku Kaneovi sa pridal aj Diaz. Bayern je v Bundeslige naďalej suverénny
    dnes 21:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Ku Kaneovi sa pridal aj Diaz. Bayern je v Bundeslige naďalej suverénny