VIDEO: Aston Villa zareagovala na debakel od Arsenalu, Nottingham so štvrtou prehrou v rade

Ollie Watkins oslavuje gól v sieti Nottinghamu.
Ollie Watkins oslavuje gól v sieti Nottinghamu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|3. jan 2026 o 15:35
Dva góly zaznamenal McGinn.

Futbalisti Aston Villy zvíťazili v domácom dueli 20. kola anglickej Premier League nad Nottinghamom Forest 3:1.

Skóre stretnutia otvoril svojím štvrtým gólom v uplynulých troch zápasoch Ollie Watkins. Dva presné zásahy pridal stredopoliar John McGinn, za hostí sa presadil Morgan Gibbs-White.

VIDEO: Gól Ollieho Watkinsa

Zverenci Unaia Emeryho sa posunuli na priebežné druhé miesto o bod pred Manchester City. „Citizens“ však majú k dobru nedeľný súboj proti Chelsea.

Premier League - 20. kolo:

Aston Villa - Nottingham Forest 3:1 (1:0)

Góly: 49. a 73. McGinn, 45+1. Watkins - 61. Gibbs-White

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 15:35
