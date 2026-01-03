VIDEO: Aston Villa zareagovala na debakel od Arsenalu, Nottingham so štvrtou prehrou v rade

Futbalisti Aston Villy zvíťazili v domácom dueli 20. kola anglickej Premier League nad Nottinghamom Forest 3:1.
Skóre stretnutia otvoril svojím štvrtým gólom v uplynulých troch zápasoch Ollie Watkins. Dva presné zásahy pridal stredopoliar John McGinn, za hostí sa presadil Morgan Gibbs-White.
VIDEO: Gól Ollieho Watkinsa
Zverenci Unaia Emeryho sa posunuli na priebežné druhé miesto o bod pred Manchester City. „Citizens“ však majú k dobru nedeľný súboj proti Chelsea.
Premier League - 20. kolo:
Aston Villa - Nottingham Forest 3:1 (1:0)
Góly: 49. a 73. McGinn, 45+1. Watkins - 61. Gibbs-White