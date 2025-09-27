Hlavný konkurent Bayernu nezaváhal. Víťazstvá oslavujú aj Lipsko či Leverkusen

BERLÍN. Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola nemeckej Bundesligy na ihrisku FC St. Pauli 2:1 a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky.
Druhý Dortmund zvíťazil v Mainzi 2:0, na konte má trinásť bodov a na vedúci Bayern stráca dva.
Na treťom mieste je dvanásťbodové Lipsko, ktoré zvíťazilo vo Wolfsburgu 1:0. Za domácich nenastúpil Denis Vavro, ktorý stále laboruje so zranením.
Bundesliga - 5. kolo:
VfL Wolfsburg - RB Lipsko 0:1 (0:1)
Gól: 8. Bakayoko
FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:2 (1:1)
Góly: 32. Wahl - 25. Tapsoba, 58. Poku
FSV Mainz - Borussia Dortmund 0:2 (0:2)
Góly: 27. Svensson, 40. Adeyemi,
ČK: 67. Zentner (Mainz)
1. FC Heidenheim - FC Augsburg 2:1 (0:0)
Góly: 47. Kaufmann, 54. Conteh - 90.+8 Tietz