Hlavný konkurent Bayernu nezaváhal. Víťazstvá oslavujú aj Lipsko či Leverkusen

Karim Adeyemi oslavuje gól proti Mainzu.
Karim Adeyemi oslavuje gól proti Mainzu. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. sep 2025 o 17:45
ShareTweet0

Za Wolfsburg nenastúpil Denis Vavro, ktorý je zranený.

BERLÍN. Futbalisti Bayeru Leverkusen zvíťazili v sobotňajšom zápase 5. kola nemeckej Bundesligy na ihrisku FC St. Pauli 2:1 a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky.

Druhý Dortmund zvíťazil v Mainzi 2:0, na konte má trinásť bodov a na vedúci Bayern stráca dva.

Na treťom mieste je dvanásťbodové Lipsko, ktoré zvíťazilo vo Wolfsburgu 1:0. Za domácich nenastúpil Denis Vavro, ktorý stále laboruje so zranením.

Bundesliga - 5. kolo:

VfL Wolfsburg - RB Lipsko 0:1 (0:1)

Gól: 8. Bakayoko

FC St. Pauli - Bayer Leverkusen 1:2 (1:1)

Góly: 32. Wahl - 25. Tapsoba, 58. Poku

FSV Mainz - Borussia Dortmund 0:2 (0:2)

Góly: 27. Svensson, 40. Adeyemi,

ČK: 67. Zentner (Mainz)

1. FC Heidenheim - FC Augsburg 2:1 (0:0)

Góly: 47. Kaufmann, 54. Conteh - 90.+8 Tietz

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Karim Adeyemi oslavuje gól proti Mainzu.
    Karim Adeyemi oslavuje gól proti Mainzu.
    Hlavný konkurent Bayernu nezaváhal. Víťazstvá oslavujú aj Lipsko či Leverkusen
    dnes 17:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Hlavný konkurent Bayernu nezaváhal. Víťazstvá oslavujú aj Lipsko či Leverkusen