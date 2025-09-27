Krčík bol ústrednou postavou Karvinej. Presadil sa v rozmedzí 7 minút do oboch bránok

PRAHA. Slovenský futbalista Dávid Krčík bol ústrednou postavou sobotňajšieho zápasu 10. kola českej ligy, v ktorom jeho Karviná zvíťazila na pôde Slovácka 2:1.
Dvadsaťšesťročný obranca s kapitánskou páskou najskôr v 10. minúte otvoril skóre, no o sedem neskôr si dal vlastný gól a bolo 1:1.
O triumfe hostí, ktorí prišli po polhodine o vylúčeného Alexandra Bužeka, rozhodol tesne pred prestávkou Rok Storman.
Karviná vďaka víťazstvu poskočila na piate miesto tabuľky, Slovácko je tretie od konca. Na čelo sa vrátila Sparta Praha, ktorá zvíťazila v Ostrave jasne 3:0 a pred Slaviou vedie o jeden bod.
Česká liga - 10. kolo:
1. FC Slovácko - MFK Karviná 1:2 (1:2)
Góly: 17. KRČÍK (vl.) - 10. KRČÍK, 45. Štorman,
ČK: 35. Bužek (Karviná)
/Vaško, Šviderský a Blahút celý zápas, Koscelník do 57. min. - Krčík celý zápas/
FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha 0:3 (0:3)
Góly: 14. Panák, 26. Birmančevič, 35. Mercado
/za hostí Holec celý zápas, Pira do 77. min., Almási od 77. min/
Bohemians Praha 1905 - SK Sigma Olomouc 2:2 (1:2)
Góly: 3. Ristovski, 65. Yusuf - 17. a 18. Vašulín
/za hostí Huk od 23. min./