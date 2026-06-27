Trnava nezvládla súboj s českým klubom, nováčik z Banskej Bystrice podľahol druholigistovi

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Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase pred novou sezónou Niké ligy s českým klubom FK Teplice 0:2.
VIDEO: Záznam zápasu FK Teplice - FC Spartak Trnava
Nováčik nadchádzajúcej najvyššej slovenskej ligy MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému FC ViOn Zlaté Moravce 0:2.
Prípravné zápasy - 27. jún:
FK Teplice - FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)
Góly: 28. Pulkrab, 73. Zlatohlávek
FK Inter Bratislava – FC ŠTK 1914 Šamorín 2:0 (1:0)
Góly: 14. Bellás, 83. Tatár
FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Góly: 2. Lachowicz, 78. Pudil