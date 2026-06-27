Trnava nezvládla súboj s českým klubom, nováčik z Banskej Bystrice podľahol druholigistovi

Futbalisti FC Spartak Trnava﻿ počas prípravy.
Futbalisti FC Spartak Trnava﻿ počas prípravy. (Autor: Facebook FC Spartak Trnava﻿)
Sportnet, TASR|27. jún 2026 o 12:42
ShareTweet0

Z víťazstva v prípravnom dueli sa tešili aj hráči Interu Bratislava.

/Správu aktualizujeme/

Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo svojom prvom prípravnom zápase pred novou sezónou Niké ligy s českým klubom FK Teplice 0:2.

VIDEO: Záznam zápasu FK Teplice - FC Spartak Trnava

Nováčik nadchádzajúcej najvyššej slovenskej ligy MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému FC ViOn Zlaté Moravce 0:2.

Prípravné zápasy - 27. jún:

FK Teplice - FC Spartak Trnava 2:0 (1:0)

Góly: 28. Pulkrab, 73. Zlatohlávek

FK Inter Bratislava – FC ŠTK 1914 Šamorín 2:0 (1:0)

Góly: 14. Bellás, 83. Tatár

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0)

Góly: 2. Lachowicz, 78. Pudil

Slovensko

    Futbalisti FC Spartak Trnava﻿ počas prípravy.
    Futbalisti FC Spartak Trnava﻿ počas prípravy.
    Trnava nezvládla súboj s českým klubom, nováčik z Banskej Bystrice podľahol druholigistovi
    dnes 12:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Trnava nezvládla súboj s českým klubom, nováčik z Banskej Bystrice podľahol druholigistovi