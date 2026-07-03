Trenčín prvýkrát v príprave prehral. Košice remizovali s rakúskym vicemajstrom

Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy
Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|3. júl 2026 o 18:47
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Trenčín po dvoch výhrach nad Slovanom B a Petržalkou prvýkrát v príprave prehral

Futbalisti AS Trenčín prehrali s českým Zlínom 1:3 v piatkovom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Niké ligy.

V 84. minúte sa o jediný gól domácich postaral Lukáš Mikulaj. Po víťazstvách 2:1 nad B-tímom bratislavského Slovana a 4:2 nad Petržalkou je to pre Trenčín prvá prehra v príprave.

Ďalší duel majú zverenci Ricarda Moniza na programe už v piatok o 18.00 h proti Interu Bratislava.

Hráči FC Košice v prvom prípravnom súboji v rámci sústredenia v Rakúsku remizovali v Irdningu s vicemajstrom tamojšej ligy Sturmom Graz 2:2.

Košičania dvakrát zmazali náskok súpera, najskôr si dal vlastný gól Bastian Maierhofer a v 80. minúte stanovil konečné skóre Maxim Mateáš.

Ďalší duel čaká zverencov trénera Petra Černáka v stredu 8. júla, ich súperom bude rumunský Rapid Bukurešť.

Niké liga - prípravne zápasy (1. júl):

Sturm Graz - FC Košice 2:2 (1:1)

Góly: 17. Jatta, 59. Beganovič - 22. Maierhofer (vlastný), 80. Mateáš

AS Trenčín - FC Zlín 1:3 (0:1)

Góly: 84. Mikulaj - 16. Černín, 70. Dorňák, 77. Křapka

Slovensko

    Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy
    Na snímke hráči AS Trenčín počas tréningu v rámci letnej prípravy
    Trenčín prvýkrát v príprave prehral. Košice remizovali s rakúskym vicemajstrom
    dnes 18:47
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