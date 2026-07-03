Trenčín prvýkrát v príprave prehral. Košice remizovali s rakúskym vicemajstrom

Futbalisti AS Trenčín prehrali s českým Zlínom 1:3 v piatkovom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Niké ligy.
V 84. minúte sa o jediný gól domácich postaral Lukáš Mikulaj. Po víťazstvách 2:1 nad B-tímom bratislavského Slovana a 4:2 nad Petržalkou je to pre Trenčín prvá prehra v príprave.
Ďalší duel majú zverenci Ricarda Moniza na programe už v piatok o 18.00 h proti Interu Bratislava.
Hráči FC Košice v prvom prípravnom súboji v rámci sústredenia v Rakúsku remizovali v Irdningu s vicemajstrom tamojšej ligy Sturmom Graz 2:2.
Košičania dvakrát zmazali náskok súpera, najskôr si dal vlastný gól Bastian Maierhofer a v 80. minúte stanovil konečné skóre Maxim Mateáš.
Ďalší duel čaká zverencov trénera Petra Černáka v stredu 8. júla, ich súperom bude rumunský Rapid Bukurešť.
Niké liga - prípravne zápasy (1. júl):
Sturm Graz - FC Košice 2:2 (1:1)
Góly: 17. Jatta, 59. Beganovič - 22. Maierhofer (vlastný), 80. Mateáš
AS Trenčín - FC Zlín 1:3 (0:1)
Góly: 84. Mikulaj - 16. Černín, 70. Dorňák, 77. Křapka