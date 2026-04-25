Tottenham zvíťazil po 118 dňoch, no zostáva v pásme zostupu. Triumfoval aj Liverpool

Futbalisti Fulhamu zdolali v sobotnom zápase 34. kola anglickej Premier League Aston Villu 1:0.
Domáci zvíťazili nad birminghamským tímom premiérovo od októbra 2022 a v neúplnej tabuľke poskočili na desiate miesto. Aston Villa je štvrtá o skóre za Manchestrom United.
Liverpool si poradil s Crystal Palace 3:1, úradujúci majster si tak upevnil svoju pozíciu v boji o Ligu majstrov.
V tabuľke je štvrtý. Crystal Palace je trinásty, pri svojej premiére v pohárovej Európe hrá súbežne s Premier League aj Konferenčnú ligu, kde ho čaká semifinále.
V boji o záchranu si polepšili tradičné londýnske kluby West Ham a Tottenham. West Ham zdolal Everton 2:1 a Tottenham vyhral po 118 dňoch 1:0 na trávniku Wolverhamptonu, ktorý už s určitosťou zostúpi. „Kladivári“ sú dva body nad pásmom zostupu a zároveň pred Spurs.
Boj o záchranu je v tejto sezóne veľmi vyrovnaný a po prvý raz od roku 2003 bude zrejme na záchranu potrebných 40 bodov.
Premier League - 34. kolo
FC Liverpool - Crystal Palace 3:1 (2:0)
Góly: 35. Isak, 40. Robertson, 90.+6. Wirtz - 71. Munoz
West Ham United - FC Everton 2:1 (0:0)
Góly: 52. Souček, 90.+3. Wilson - 88. Dewsbury-Hall
Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)
Gól: 82. Palhinha
FC Fulham - Aston Villa 1:0 (1:0)
Gól: 43. Sessegnon