Tottenham zvíťazil po 118 dňoch, no zostáva v pásme zostupu. Triumfoval aj Liverpool

Fotka zo zápasu Wolverhampton - Tottenham. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|25. apr 2026 o 18:12
V boji o záchranu si polepšili tradičné londýnske kluby.

Futbalisti Fulhamu zdolali v sobotnom zápase 34. kola anglickej Premier League Aston Villu 1:0.

Domáci zvíťazili nad birminghamským tímom premiérovo od októbra 2022 a v neúplnej tabuľke poskočili na desiate miesto. Aston Villa je štvrtá o skóre za Manchestrom United.

Liverpool si poradil s Crystal Palace 3:1, úradujúci majster si tak upevnil svoju pozíciu v boji o Ligu majstrov.

V tabuľke je štvrtý. Crystal Palace je trinásty, pri svojej premiére v pohárovej Európe hrá súbežne s Premier League aj Konferenčnú ligu, kde ho čaká semifinále.

V boji o záchranu si polepšili tradičné londýnske kluby West Ham a Tottenham. West Ham zdolal Everton 2:1 a Tottenham vyhral po 118 dňoch 1:0 na trávniku Wolverhamptonu, ktorý už s určitosťou zostúpi. „Kladivári“ sú dva body nad pásmom zostupu a zároveň pred Spurs.

Boj o záchranu je v tejto sezóne veľmi vyrovnaný a po prvý raz od roku 2003 bude zrejme na záchranu potrebných 40 bodov.

VIDEO: Víťazný gól Tottenhamu

VIDEO: Zákrok Kinského v bráne Tottenhamu

Premier League - 34. kolo

FC Liverpool - Crystal Palace 3:1 (2:0)

Góly: 35. Isak, 40. Robertson, 90.+6. Wirtz - 71. Munoz

West Ham United - FC Everton 2:1 (0:0)

Góly: 52. Souček, 90.+3. Wilson - 88. Dewsbury-Hall

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)

Gól: 82. Palhinha

FC Fulham - Aston Villa 1:0 (1:0)

Gól: 43. Sessegnon

Tabuľka Premier League

