Na Liptove videli diváci gólové hody, Púchov sa nedočkal výhry ani na piaty pokus

BRATISLAVA. Futbalisti Liptovského Mikuláša zdolali v sobotnom dueli 5. kola MONACObet ligy Sláviu TU Košice po gólovej prestrelke 5:3.
Po polčase bol stav vyrovnaný 2:2, no Liptáci tromi gólmi po zmene strán v rozpätí 72. až 85. minúty rozhodli o svojom treťom triumfe v sezóne.
Víťazstvo Šamorína 3:2 na pôde Púchova zariadil v nadstavenom čase Štefan Varga. Púchovčania tak nedokázali zvíťaziť ani na piaty pokus.
Z druhého víťazstva po sebe sa teší bratislavský Inter, ktorý na domácich Pasienkoch zdolal futbalistov Malženíc tesne 2:1.
MONACObet liga - 5. kolo
Púchov - Šamorín 2:3 (2:2)
Góly: 5. Straňák, 42. Rapavý - 20. Moško (vlastný), 43. Pavúk, 90. Varga
Rozhodovali: Šinka - Hancko, Krivošík
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Inter Bratislava - Malženice 2:1 (1:0)
Góly: 45. Piroska, 78. Sokol - 55. Bukovský
Rozhodovali: Kolofík - Lauer, Tokoš
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Liptovský Mikuláš - Slávia TU Košice 5:3 (2:2)
Góly: 25. Laura, 45. Franko, 72. Gladiš, 78. Ahmad Daneji, 85. Bartoš - 19. a 84. Koke Hiba, 5. Michlík
Rozhodovali: Čiernik - Pacák, Vass
ČK: 86. Vancák (Slávia TU Košice) po druhej ŽK
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>