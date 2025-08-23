Na Liptove videli diváci gólové hody, Púchov sa nedočkal výhry ani na piaty pokus

Futbal MŠK Púchov.
Futbal MŠK Púchov. (Autor: Facebook MŠK Púchov futbal)
TASR|23. aug 2025 o 19:55
ShareTweet0

Liptovský Mikuláš dosiahol tretie víťazstvo v sezóne.

BRATISLAVA. Futbalisti Liptovského Mikuláša zdolali v sobotnom dueli 5. kola MONACObet ligy Sláviu TU Košice po gólovej prestrelke 5:3.

Po polčase bol stav vyrovnaný 2:2, no Liptáci tromi gólmi po zmene strán v rozpätí 72. až 85. minúty rozhodli o svojom treťom triumfe v sezóne.

Víťazstvo Šamorína 3:2 na pôde Púchova zariadil v nadstavenom čase Štefan Varga. Púchovčania tak nedokázali zvíťaziť ani na piaty pokus.

Z druhého víťazstva po sebe sa teší bratislavský Inter, ktorý na domácich Pasienkoch zdolal futbalistov Malženíc tesne 2:1.

MONACObet liga - 5. kolo

Púchov - Šamorín 2:3 (2:2)

Góly: 5. Straňák, 42. Rapavý - 20. Moško (vlastný), 43. Pavúk, 90. Varga

Rozhodovali: Šinka - Hancko, Krivošík

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Inter Bratislava - Malženice 2:1 (1:0)

Góly: 45. Piroska, 78. Sokol - 55. Bukovský

Rozhodovali: Kolofík - Lauer, Tokoš

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Liptovský Mikuláš - Slávia TU Košice 5:3 (2:2)

Góly: 25. Laura, 45. Franko, 72. Gladiš, 78. Ahmad Daneji, 85. Bartoš - 19. a 84. Koke Hiba, 5. Michlík

Rozhodovali: Čiernik - Pacák, Vass

ČK: 86. Vancák (Slávia TU Košice) po druhej ŽK

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
10
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
5
0
2
3
6:11
2
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
    Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
    Skalica opäť doma nezvládla dobre rozohraný zápas, zarmútili ju dve gólové hlavičky
    dnes 20:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Na Liptove videli diváci gólové hody, Púchov sa nedočkal výhry ani na piaty pokus