ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Slávia TU Košice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 5. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a Slávia TU Košice dnes hrajú zápas 5. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Slávia TU Košice (II. liga, MONACObet liga, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
23.08.2025 o 17:00
5. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
TU Košice
Prehľad
Rozhodca: Čiernik – Pacák, Vass.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 5. kola MONACObet ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a Sláviou TU Košice.
Liptovský Mikuláš je po štyroch kolách so ziskom siedmich bodov na 4. mieste. Na konte má tri výhry a jednu prehru. Sezónu začal víťazstvom 2:0 na domácej pôde proti nováčikovi z Lehoty pod Vtáčnikom. Následne opäť doma privítal ďalšieho nováčika, Inter Bratislava, ktorý zdolal 1:0. Potom nasledovala gólová prestrelka v Banskej Bystrici, kde Liptovský Mikuláš ťahal za kratší koniec a prehral 3:4. Naposledy doma remizoval so Zlatými Moravcami 1:1.
Slávia TU Košice je po štyroch kolách so ziskom dvoch bodov na 14. mieste. Horšie sú na tom momentálne len dvojbodový Púchov a Lehota pod Vtáčnikom, ktorá stále čaká na prvý bod. Košičania však na nováčika súťaže nepôsobia vôbec zle. V prvom kole v Banskej Bystrici ešte niekoľko minút pred koncom prehrávali len 0:1, napokon však podľahli 0:2. V Šamoríne dokonca až do 87. minúty viedli 1:0, no v oslabení už neodolali tlaku súpera a prehrali 1:2. Potom prišla veľmi cenná remíza na pôde favorizovaných Zlatých Moraviec (1:1) a rovnaký výsledok sa zrodil aj proti tretiemu tímu tabuľky, Starej Ľubovni.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
6
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body