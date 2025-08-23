ONLINE: MŠK Púchov - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 5. kolo)

PÚCHOV. Futbalisti MŠK Púchov a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 5. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MŠK Púchov - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
23.08.2025 o 16:30
5. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Vítam Vás pri sledovaní dnešného zápasu MONACObezt ligy medzi MŠK Púchov a FC ŠTK 1914 Šamorín.
MŠK Púchov
Domáci futbalisti nezačali novú sezónu úplne ideálne. Po štyroch zápasoch majú na svojom konte len dva body za dve rezmízy a majú negatívne skóre 5:10. Minulý týždeň odohrali zápas na pôde žilinských mladíkov a po veľmi zlom výkone prehrali 2:5, Dnes si pred domácimi fanúšikmi budú chcieť isto napraviť chuť. V ceste im stojí súper zo Šamorína.
FC ŠTK 1914 Šamorín
Hostia zo Šamorína sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. V štyroch zápasoch nazbierali 4 body. Na svojom konte teda majú jedno víťazstvo, jednu remízu a dve prehry. Tri body dokázali zaknihovať na domácej pôde proti nováčikovi Slávia TU Košice. Zvíťazili tesne 2:1. V poslednom kole remizovali na domácom štadióne s Pohroním 1:1.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
6
FC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
4
2
1
1
6:5
7
V
P
V
R
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
0
2
9:10
6
V
P
P
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
4
0
2
2
5:10
2
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body