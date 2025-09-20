Česká liga má nečakaného lídra. Jablonec nezastavil ani gól Slováka

PRAHA. Futbalisti FK Jablonec sú v tejto sezóne stále nezdolaní a po štvrtom víťazstve za sebou priebežne vedú neúplnú tabuľku českej Chance ligy.
Aj so Slovákom Sebastianom Nebylom, ktorý odohral celý duel, triumfovali v sobotu v 9. kole na pôde Karvinej 2:1. Slovenský kapitán domácich Dávid Krčík v 83. minúte znížil z penalty.
Teplice, ktoré vedie slovenský tréner Zdenko Frťala, ťahajú sériu siedmich duelov bez víťazstva. V Olomouci remizovali bez gólov.
Posledné Pardubice stále čakajú na prvé víťazstvo, keď si rozdelili body po remíze 1:1 so Slováckom, ktoré ukončilo sériu troch prehier.
Hradec Králové s početným slovenským zastúpením predĺžil sériu bez prehry na štyri zápasy, keď bodoval naplno v Zlíne (2:1).
Česká liga - 9. kolo:
FK Pardubice - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)
Góly: 56. Tanko - 42. Marinelli
/F. Vaško odohral celý zápas a videl ŽK, M. Šviderský celý zápas, P. Blahút hral do 90. min., M. Koscelník hral od 78. min. (všetci Slovácko)/
MFK Karviná - FK Jablonec 1:2 (0:1)
Góly: 83. Krčík (z 11 m) - 5. Cedidla, 77. Růsek
/D. Krčík ako kapitán odohral celý zápas a v 83. min. skóroval z 11 m, K. Vallo nehral pre zranenie - S. Nebyla celý zápas, S. Lavrinčík celý zápas na lavičke/
SK Sigma Olomouc - FK Teplice 0:0 (0:0)
/T. Huk hral celý zápas a videl ŽK, M. Hruška a M. Malý na lavičke - M. Riznič celý zápas, D. Danihel, J. Jakubko a R. Ludha na lavičke/
FC Zlín - FC Hradec Králové 1:2 (1:2)
Góly: 34. Cupák - 7. Slončík, 28. Čech
/M. Pišoja odohral 1. polčas, S. Belaník na lavičke - J. Chvátal a S. Drancák celý zápas, A. Griger do 62. min., J. Uhrinčať od 90+4. min., L. Čmelík nehral pre zranenie/