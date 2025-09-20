VIDEO: Liverpool prvýkrát nerozhodol až v závere. V mestskom derby padli výstavné góly

LONDÝN. Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v 5. kole anglickej Premier League. Na domácom trávniku si v mestskom derby poradili s Evertonom 2:1.
Zverenci Arneho Slota strelili oba góly ešte v prvom polčase a prvýkrát v tejto sezóne nemuseli rozhodovať až v záverečných minútach.
Prvý gól strelil Holanďan Ryan Gravenberch, ktorý halfvolejom využil skvelú prihrávku od Mohameda Salaha.
VIDEO: Ryan Gravenberch a jeho gól
Víťazný gól strelil Francúz Hugo Ekitike, ktorý našiel skvelú pozíciu v šestnástke a prekonal súperovho brankára.
„Karamelky“ po zmene strán už len skorigovali výsledok derby zásluhou Idrissu Gueyeho.
Zverenci holandského trénera Arneho Slota tak naďalej vedú tabuľku bez straty bodu, pričom svojmu mestskému rivalovi ukončili sériu troch duelov bez prehry.
Premier League - 5. kolo:
Liverpool FC - Everton 2:1 (2:0)
Góly: 10. Gravenberch, 29. Ekitike - 58. Gueye