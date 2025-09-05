Bystrica mala derby pod kontrolou, no prišiel zvrat. Inter s treťou výhrou v sezóne

BRATISLAVA. Piatkový šláger 7. kola MONACObet ligy víťaza nenašiel. Banská Bystrica na domácom trávniku remizovala v derby so Zvolenom 1:1.
Dukla potvrdzovala rolu favorita, od 31. minúty viedla po góle Slebodníka. V 55. minúte však videl červenú kartu Migaľa a šance na víťazstvo sa znížili.
Koniec víťaznej série Bystričanov a bodový zisk pre Zvolen zariadil v 88. minúte Nigérijčan Onouha.
Futbalisti Interu Bratislava zaznamenali tretí triumf v prebiehajúcej sezóne. Pred domácimi divákmi zdolali hráčov žilinského „béčka“ 1:0, v 72. minúte o tom rozhodol Karol Mészáros.
VIDEO: Víťazný gól Interu
MONACObet liga - 7. kolo:
Dukla Banská Bystrica - MFK Zvolen 1:1 (1:0)
Góly: 31. Slebodník - 88. Onuoha
Rozhodcovia: Dzivjak - Vitko, Haring, ŽK: Reiter - Gono, Sylvestr, Onuoha, Nosko, ČK: 55. Migaľa (Dukla)
Diváci: 2631
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:0 (0:0)
Gól: 72. Mészáros
Rozhodcovia: Bočková - Hrenák, Šága, ŽK: Sokol, Šulla - Sillah, Adang, Svoboda
Diváci: 323
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>