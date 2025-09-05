Bystrica mala derby pod kontrolou, no prišiel zvrat. Inter s treťou výhrou v sezóne

Futbalisti Banskej Bystrice
Futbalisti Banskej Bystrice (Autor: FB/MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|5. sep 2025 o 19:06
Dukla je naďalej nezdolaná.

BRATISLAVA. Piatkový šláger 7. kola MONACObet ligy víťaza nenašiel. Banská Bystrica na domácom trávniku remizovala v derby so Zvolenom 1:1.

Dukla potvrdzovala rolu favorita, od 31. minúty viedla po góle Slebodníka. V 55. minúte však videl červenú kartu Migaľa a šance na víťazstvo sa znížili.

Koniec víťaznej série Bystričanov a bodový zisk pre Zvolen zariadil v 88. minúte Nigérijčan Onouha.

Futbalisti Interu Bratislava zaznamenali tretí triumf v prebiehajúcej sezóne. Pred domácimi divákmi zdolali hráčov žilinského „béčka“ 1:0, v 72. minúte o tom rozhodol Karol Mészáros.

VIDEO: Víťazný gól Interu

MONACObet liga - 7. kolo:

Dukla Banská Bystrica - MFK Zvolen 1:1 (1:0)

Góly: 31. Slebodník - 88. Onuoha

Rozhodcovia: Dzivjak - Vitko, Haring, ŽK: Reiter - Gono, Sylvestr, Onuoha, Nosko, ČK: 55. Migaľa (Dukla)

Diváci: 2631

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:0 (0:0)

Gól: 72. Mészáros

Rozhodcovia: Bočková - Hrenák, Šága, ŽK: Sokol, Šulla - Sillah, Adang, Svoboda

Diváci: 323

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
3
2
1
15:11
11
R
V
R
P
V
5
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
9
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
2
2
2
6:6
8
V
P
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
2
2
2
9:10
8
R
V
R
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
6
0
2
4
7:14
2
P
P
P
R
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
0
0
6
7:17
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

