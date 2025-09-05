ONLINE: FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti FK Inter Bratislava a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).v
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
05.09.2025 o 16:00
7. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola MONACObet ligy medzi mužstvami FK Inter Bratislava a MŠK Žilina B.
Inter aktuálne figuruje na 9. mieste v ligovej tabuľke, keď má na svojom konte 8 bodov so skóre 7:7. Po náročnom úvode, kedy zverenci Mariána Šarmíra vybojovali iba bod v prvých troch stretnutiach, si pripísali víťazstvo s B-tímom bratislavského Slovana (1:0) a taktiež s Malženicami (2:1). Naposledy si so Zvolenom rozdelili body po remíze 1:1. Medzi poprednými strelcami pritom figuruje štvorgólový Pavol Bellás.
Žiline vyšla taktiež skôr druhá polovica odohratých duelov, pričom má za sebou trojzápasovú šnúru bez prehry. V aktuálnom ročníku si poradila so Šamorínom (3:2), Púchovom (5:2) či Lehotou pod Vtáčnikom (3:2), s Petržalkou si zas rozdelila po bode. Naopak nestačila na Starú Ľubovňu alebo Pohronie. B-tím "šošonov" sa tak nachádza na 6. mieste so ziskom 10 bodov a skóre 13:13, pričom sa medzi strelcami vyznamenal Patrik Baleja (4 góly).
Vzájomné zápasy hovoria v prospech Žilinčanov, ktorí si poradili so súperom celkovo trikrát zo štyroch stretnutí v rámci novodobej histórie. Posledný duel z roku 2019 sa však skončil remízou 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
5
1
0
13:5
16
V
V
V
V
R
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
3
3
0
13:7
12
R
V
V
R
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
3
2
1
15:11
11
R
V
R
P
V
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
13:13
10
V
R
V
P
P
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
8
FC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
2
2
7:7
8
R
V
V
R
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
2
2
2
9:10
8
R
V
R
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
2
2
2
6:6
8
V
P
P
V
R
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
6
0
2
4
7:14
2
P
P
P
R
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
0
0
6
7:17
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body