Suverénna Banská Bystrica sa vzdaľuje svojim konkurentom. Zlaté Moravce doma iba remizovali

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zaznamenali v 15. kole MONACObet lige štvrtý triumf za sebou. Víťazstvom nad Interom Bratislava 3:0 si zároveň upevnili pozíciu lídra tabuľky. Mužstvu z hlavného mesta patrí v neúplnej tabuľke šiesta priečka.
V druhom piatkovom zápase remizoval FC ViOn Zlaté Moravce s OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:1. Hostia videli v 81. minúte červenú kartu a dohrávali v desiatich.
MONACObet liga - 15. kolo (piatok, 31. október):
Banská Bystrica - Inter Bratislava 3:0 (0:0)
Góly: 58. a 64. Okechukwu, 70. Hanes
Rozhodcovia: Kišš – Železňák, Zemko
ŽK: Okechukwu, Veselovský – Remeň, Vantruba, Betík
Zlaté Moravce-Vráble - Lehota pod Vtáčnikom 1:1 (1:0)
Góly: 38. Macák - 84. Nsumoh (z 11 m)
Rozhodcovia: Kolofík, Lenický – Melicher
ŽK: Duga, Mondek, Totka, Záhumenský - Nsumoh, Zimáni
ČK: 81. Ovšonka (Lehota) po 2. ŽK
