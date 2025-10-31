Suverénna Banská Bystrica sa vzdaľuje svojim konkurentom. Zlaté Moravce doma iba remizovali

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica (Autor: Facebook - MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|31. okt 2025 o 20:35 (aktualizované 31. okt 2025 o 20:43)
Pozrite si zostavy a štatistiky zápasov.

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zaznamenali v 15. kole MONACObet lige štvrtý triumf za sebou. Víťazstvom nad Interom Bratislava 3:0 si zároveň upevnili pozíciu lídra tabuľky. Mužstvu z hlavného mesta patrí v neúplnej tabuľke šiesta priečka.

V druhom piatkovom zápase remizoval FC ViOn Zlaté Moravce s OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 1:1. Hostia videli v 81. minúte červenú kartu a dohrávali v desiatich.

MONACObet liga - 15. kolo (piatok, 31. október):

Banská Bystrica - Inter Bratislava 3:0 (0:0)

Góly: 58. a 64. Okechukwu, 70. Hanes

Rozhodcovia: Kišš – Železňák, Zemko

ŽK: Okechukwu, Veselovský – Remeň, Vantruba, Betík

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Zlaté Moravce-Vráble - Lehota pod Vtáčnikom 1:1 (1:0)

Góly:  38. Macák - 84. Nsumoh (z 11 m)

Rozhodcovia: Kolofík, Lenický – Melicher

ŽK: Duga, Mondek, Totka, Záhumenský - Nsumoh, Zimáni

ČK: 81. Ovšonka (Lehota) po 2. ŽK

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
7
5
3
34:26
26
R
P
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
V
P
V
P
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
6
4
5
18:17
22
P
V
R
V
R
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
15
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

