ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
31.10.2025 o 18:00
15. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Rozhodca: Kolofík, Lenický – Melicher, Kukan.
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu 15. kola MONACObet ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.
ViOn Zlaté Moravce sa v tabuľke nachádzajú len 1 bod za prvou Banskou Bystricou, ale v posledných 3 zápasoch prehrali až dvakrát. Doma sú však naďalej stále nezdolaný a túto šnúru budú chcieť natiahnuť aj po tomto zápase.
Lehota pod Vtáčnikom sa momentálne nachádza v zóne zostupu, ale situácia v tabuľkej je veľmi vyrovnaná a zisk bodov ich môže vyšvihnúť do stredu ligy. Lehota však ešte vonku nevyhrala a čaká ich v Zlatých Moravciach ťažká výzva.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
11
3
0
31:10
36
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
7
4
3
33:25
25
P
V
P
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
V
P
V
P
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
6
4
4
18:14
22
V
R
V
R
P
7
FC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
4
2
8
20:28
14
P
R
V
V
P
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body