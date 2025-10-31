ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
31.10.2025 o 17:00
15. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Kišš – Železňák, Zemko.
Prenos
Úvodné zostavy:
MFK Dukla Banská Bystrica: Yakubu – Šikula, Willwéber (C), Ushiyama, Vlna, Migaľa, Považanec, Veselovský, Slebodník, Gerec, Okechukwu.
Náhradníci: Trnovský, Alves, Richtárech, Hanes, Ľupták, Acosta, Reiter, Klimpl, Vrekić.
Tréner: Juraj Jarábek.
FK Inter Bratislava: Šulla – Mihálek, Madubuegwu, Remeň, Sokol, Tóth, Vantruba, Balko, Ba, Betík, Piroska (C).
Náhradníci: Pančík, Špak, Šefčík, Vyskoč, Bellás, Legnani, Ištvánik, Garcia, Sokol.
Tréner: Marián Šarmír.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 15. kola MONACObet ligy medzi mužstvami MFK Dukla Banská Bystrica a FK Inter Bratislava.
Banskobystričania zažívajú vydarený štart sezóny a po štrnástich kolách im patrí prvá priečka MONACObet ligy. Dukla pôsobí sebavedomo najmä doma, kde bodovala naplno vo väčšine zápasov a patrí medzi najlepšie brániace tímy súťaže.
Inter okupuje 5. miesto v druhej najvyššej slovenskej súťaže. V posledných zápasoch pritom dokázal uspieť bez prehry, keď po remíze 0:0 s Púchovom či 2:2 s Lehotou pod Vtáčnikom zvíťazil s Petržalkou 1:0 a Sláviou TU Košice 3:1.
Posledné vzájomné zápasy na pôde Banskej Bystrice:
Banská Bystrica 1-1 Inter Bratislava 2019
Banská Bystrica 0-0 Inter Bratislava 2006
Banská Bystrica 3-0 Inter Bratislava (kontumácia) 2006
Banská Bystrica 1-0 Inter Bratislava 2005
Banská Bystrica 2-0 Inter Bratislava 2005
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
11
3
0
31:10
36
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
7
4
3
33:25
25
P
V
P
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
V
P
V
P
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
6
4
4
18:14
22
V
R
V
R
P
7
FC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
4
2
8
20:28
14
P
R
V
V
P
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body