PSG odčinilo vypadnutie z pohára. Dvoma gólmi sa blysol víťaz Zlatej lopty

Ousmane Dembélé oslavuje gól.
Ousmane Dembélé oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. jan 2026 o 23:02
Priebežne sa vrátilo na čelo tabuľky.

Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v piatkovom zápase 18. kola francúzskej Ligue 1 nad OSC Lille 3:0 a priebežne sa vrátili na čelo tabuľky.

Triumf úradujúceho majstra zariadil dvojgólový Ousmane Dembele, v závere prikrášlil výhru Bradley Barcola. PSG má na čele tabuľky dvojbodový náskok pred Racingom Lens, ktorý v sobotu privíta Auxere. Lille figuruje na štvrtom mieste.

Hráči AS Monaco utrpeli štvrtú prehru za sebou, keď podľahli Lorientu 1:3 a v tabuľke zostali s 23 bodmi na deviatom mieste. Hostia majú o bod menej a patrí im 12. priečka.

Ligue 1 - 18. kolo

AS Monaco - FC Lorient 1:3 (0:0)

Góly: 76. Fati - 68. Dieng, 85. Makengo, 87. Karim

Paríž Saint-Germain - OSC Lille 3:0 (1:0)

Góly: 13. a 64. Dembele, 90.+3 Barcola

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

