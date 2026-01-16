PSG odčinilo vypadnutie z pohára. Dvoma gólmi sa blysol víťaz Zlatej lopty

Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v piatkovom zápase 18. kola francúzskej Ligue 1 nad OSC Lille 3:0 a priebežne sa vrátili na čelo tabuľky.
Triumf úradujúceho majstra zariadil dvojgólový Ousmane Dembele, v závere prikrášlil výhru Bradley Barcola. PSG má na čele tabuľky dvojbodový náskok pred Racingom Lens, ktorý v sobotu privíta Auxere. Lille figuruje na štvrtom mieste.
Hráči AS Monaco utrpeli štvrtú prehru za sebou, keď podľahli Lorientu 1:3 a v tabuľke zostali s 23 bodmi na deviatom mieste. Hostia majú o bod menej a patrí im 12. priečka.
Ligue 1 - 18. kolo
AS Monaco - FC Lorient 1:3 (0:0)
Góly: 76. Fati - 68. Dieng, 85. Makengo, 87. Karim
Paríž Saint-Germain - OSC Lille 3:0 (1:0)
Góly: 13. a 64. Dembele, 90.+3 Barcola